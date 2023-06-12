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雨彈炸高雄！水情今轉「綠」 彌陀、梓官日雨量破200毫米
高雄市昨晚就開始降雨，尤其今天清晨上班尖峰時段，部分行政區3小時雨量飆破百毫米，而彌陀、梓官日雨量高達2百毫米，雨來得快去得也快，強降雨區域中午以前淹水都已消退。此外，基於近期「雨下對地方」，經濟部長王美花今天宣布，高雄市由「減量供水」橙燈整為「水情提醒」綠燈。
高市府水利局表示，高屏溪流量已維持2周平均20cms以上，水情樂觀，燈號轉為綠燈，明天起公立游泳池恢復開放，工業及民生用水皆正常供水；由於高屏溪川流量增加，轄內抗旱水井已全部停抽，地下水位亦有明顯提升。
目前高雄供水以地面水供應為主，已可滿足常態每天150萬公噸用水，水情持續穩定；高市府發言人周璟瑜表示，高雄近期降雨有感，並持續引水支援台南南化水庫，今年1至6月累計送水3315萬公噸。
經由高雄台南供水聯合調度，穩定區域產業及民生用水。周璟瑜指出，6月起，北送台南自來水每日約5萬公噸，6月18日後將視高屏溪濁度，逐步增加到15萬公噸，接下來將進入防汛期，高市府水利局將同步針對滯洪池排空、抽水機相關整備到位，以保障民眾的生命財產安全。
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