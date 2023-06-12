荸薺故鄉風華再現 澎湖湖西公所與台電聯手復育

繼台電尖山電廠復育荸薺有成後，湖西鄉公所與台電今天聯手在湖西埤塘生態園區進行荸薺復育工作，期望荸薺故鄉再現，找回往昔傳統美味。

荸薺是湖西鄉在地野生種特有作物，在鄉內埤塘與荸薺窟等溼地，早年都可見荸薺，可惜因引進福壽螺，導致野生荸薺受外來危害，消失近30年。尖山發電廠於2015年引進澎湖在地種，在廠區內溼地進行野生荸薺復育工作，今年開花結果。

澎湖湖西鄉公所與台電攜手復育荸薺行動，今天由鄉長陳振中、鄉代會主席陳紘諒、尖山發電廠長歐致誠、湖西村長辛天澤及台電荸薺復育小組與社區民眾，一起在湖西埤塘生態園區濕地50平方公尺的面積，種下近200株荸薺苗與播撒3000粒種籽，期盼再現荸薺故鄉風華。

陳振中表示，荸薺是湖西鄉特有作物，目前鄉內僅剩林投與潭邊等零星種植。他在16年前就任鄉長時，曾率先進行復育工作但未如預期，5月間台電舉辦復育荸薺發表會重新看到復育希望，公所決定再次進行荸薺復育，感謝台電共同攜手在湖西埤塘週邊的生態園區來進行復育，期能再見荸薺風貌。

陳振中強調，今年再度進行荸薺復育，未來並將透過食農教育，讓民眾更加了解農業的價值和重要，培養對食物的尊重和環境的保護意識，期望湖西再現昔日的田野風貌，也期待生態園區未來能成為更多人前來欣賞和探索的生態寶地。

依澎湖縣誌「物產志」記載，澎湖荸薺別名馬蹄、又名慈菇，生長於沼澤與池沼區，其中湖西一帶水源較為充沛，是荸薺生長極佳環境。但澎湖荸薺與台灣本島不同，台灣球莖比較大像龍眼般，澎湖比較小如同粉圓般，吃起來口味也不一樣，味道清脆甜美。

繼台電尖山電廠復育荸薺有成後，澎湖縣湖西鄉公所與台電12日一起在湖西埤塘生態園區濕地50平方公尺的面積，種下近200株荸薺苗與播撒3000粒種籽，盼再現荸薺故鄉風華。（湖西鄉公所提供） 中央社