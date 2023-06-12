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屏東九如鄉 推行檸檬有機循環

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏東縣下月起進入檬檸產季，九如農會總幹事龔泰文推動多元化行銷。記者張已亷／攝影
屏東縣下月起進入檬檸產季，九如農會總幹事龔泰文推動多元化行銷。記者張已亷／攝影

屏東九如農會支持在地小農，農會超市闢有小農專區，早期僅陳列5項蔬果，現在上架的當季蔬果至少30項，附有生產履歷，買氣上升。檬檸下月起進入產季，農會推檸檬有機循環運用，果肉榨汁裝罐、果皮萃取做精油，多元行銷提升農民收益。

九如鄉農會超市小農直銷區深獲菜籃族喜愛，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，6年前設立專區出發點是協助在地有信用的農民推廣優良農產，主打生鮮蔬果、肉品，保障在地農民生計，也附有生產履歷，產品有檢驗、把關。

他說，去年搭上農遊券熱潮，年營業額成長約2成，疫情趨緩後，月營業額上升到140萬元左右，主顧客愈來愈多。

九如鄉即將進入檸檬盛產季節，今年春天缺水影響結果，預估產量減少3成，全鄉去年產量約2千噸，今年預估降至1500噸，近日產地價每台斤約40元，農會祭出保價收購，也著重多元化行銷，提升農產附加價值。

農會 農民 履歷

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