屏東九如農會「小農專區」闢建有成 再尋多元行銷確保產業永續

屏東縣九如鄉農會鼓勵小農生產、讓消費者吃得到在地農產，在農會超市闢小農專區，早期僅陳列5項蔬果，現約有30至50項，都張貼生產履歷，產品上架就銷售一空，非常搶手，檬檸下月起進入產季，現正推行檸檬有機循環運用，榨汁裝罐、果皮萃取做精油後，再磨粉做為飼料，多元化行銷提升農民收益。

九如鄉農會超市小農直銷區深獲菜籃族喜愛，鄉農會總幹事龔泰文說，6年前設立專區協助在地農民推廣優良農產，主打生鮮蔬果、肉品，收購後絕不退貨，保障農民生計，也會貼出生產履歷，產品都經檢驗，有機農產也比市面便宜，深受鄉親喜愛。

他說，去年疫情期間搭上農遊券熱潮，1天營業額約50萬元，年營業額成長多2成，也培養出各地的忠實客戶致電訂購，疫情趨緩後，月營業額平均提升約140萬元，「不少移工下班也來採購」。