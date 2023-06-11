快訊

2童出現焦慮、易怒反應 幼兒園餵藥案最新檢驗結果出爐

日本地牛翻身！北海道地震規模6.2 最大震度5弱

法網／謝淑薇與王欣瑜搭檔拚女雙冠軍 首盤1：6被對手拿下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東九如農會「小農專區」闢建有成 再尋多元行銷確保產業永續

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣九如農會設立小農專區，物美價廉吸引民眾搶購。記者張已亷／攝影
屏東縣九如農會設立小農專區，物美價廉吸引民眾搶購。記者張已亷／攝影

屏東縣九如鄉農會鼓勵小農生產、讓消費者吃得到在地農產，在農會超市闢小農專區，早期僅陳列5項蔬果，現約有30至50項，都張貼生產履歷，產品上架就銷售一空，非常搶手，檬檸下月起進入產季，現正推行檸檬有機循環運用，榨汁裝罐、果皮萃取做精油後，再磨粉做為飼料，多元化行銷提升農民收益。

九如鄉農會超市小農直銷區深獲菜籃族喜愛，鄉農會總幹事龔泰文說，6年前設立專區協助在地農民推廣優良農產，主打生鮮蔬果、肉品，收購後絕不退貨，保障農民生計，也會貼出生產履歷，產品都經檢驗，有機農產也比市面便宜，深受鄉親喜愛。

他說，去年疫情期間搭上農遊券熱潮，1天營業額約50萬元，年營業額成長多2成，也培養出各地的忠實客戶致電訂購，疫情趨緩後，月營業額平均提升約140萬元，「不少移工下班也來採購」。

龔泰文說，農會目前推動檸檬循環運用，榨汁裝瓶，果皮萃取精油，再磨成粉作飼料添加料，果皮內含天然抗生素，可降低感染禽流感、口蹄疫，但今年春天缺水影響結果，預估產量恐減少3成，去年全鄉產量約2千公噸，今年約1500公噸，產地價1天漲3元，但訂單卻如雪片般飛來，目前到貨量僅5公噸，產地價每台斤約40元，農會盼保價收購外，還能藉由多元化行銷、提升農產附加價值，增加農民收益，永續產業發展。

屏東縣九如農會推檸檬有機循環利用，多元行銷確保產業永續。記者張已亷／攝影
屏東縣九如農會推檸檬有機循環利用，多元行銷確保產業永續。記者張已亷／攝影
屏東縣九如農會設立小農專區，物美價廉吸引民眾搶購。記者張已亷／攝影
屏東縣九如農會設立小農專區，物美價廉吸引民眾搶購。記者張已亷／攝影
屏東縣九如農會小農專區獲消費者青睞，農會再推檸檬有機循環利用，多元行銷確保產業永續。記者張已亷／攝影
屏東縣九如農會小農專區獲消費者青睞，農會再推檸檬有機循環利用，多元行銷確保產業永續。記者張已亷／攝影

農會 農民 屏東縣

相關新聞

高雄國小校長跑步神人 55歲全馬成績快過20歲時的自己

高雄市內門區觀亭國小校長王宗坤熱愛跑步，至今完賽120場馬拉松比賽。最近他還以1分鐘之差打破自己35年前的馬拉松紀錄，5...

用雙腿丈量世界！屏東內埔馬拉松好手鍾運華勇奪世界第一

屏東縣內埔鄉66歲馬拉松好手鍾運華體力過人，今年4月前往美國紐約皇后區參加馬拉松賽，克服當地極端氣候，忍受水泡等不適，歷...

屏東九如農會「小農專區」闢建有成 再尋多元行銷確保產業永續

屏東縣九如鄉農會鼓勵小農生產、讓消費者吃得到在地農產，在農會超市闢小農專區，早期僅陳列5項蔬果，現約有30至50項，都張...

海廢變藝術體驗無塑玩樂 用鯨魚視角漫遊小島祕境

今年夏天到澎湖，除了迪士尼的主題花火節，更有「舞．漁網－澎湖海廢藝術節」以海廢為主題，透過策展活動、藝術創作、結合生態旅遊等方式，藝術家將廢棄物注入新生命，結合活動療癒人心。

鑿井抽水農民憂 高市水利局：水層不同不致相互干擾

由於近來南部水情嚴峻，高雄市水利局選定大樹區高屏溪沿岸開鑿11口抗旱水井，預計7月底再增加50口，總計將達123口。當地...

高雄事廢無處去 環保局拚南區綠能發電示範廠今年定調

高雄市四座垃圾焚化廠運轉已超過20年的設計年限，為延續焚化爐壽命，環保局調整事業廢棄物預約進廠量，議員批評清運廠商每早上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦