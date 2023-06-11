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屏東九如農會「小農專區」闢建有成 再尋多元行銷確保產業永續
屏東縣九如鄉農會鼓勵小農生產、讓消費者吃得到在地農產，在農會超市闢小農專區，早期僅陳列5項蔬果，現約有30至50項，都張貼生產履歷，產品上架就銷售一空，非常搶手，檬檸下月起進入產季，現正推行檸檬有機循環運用，榨汁裝罐、果皮萃取做精油後，再磨粉做為飼料，多元化行銷提升農民收益。
九如鄉農會超市小農直銷區深獲菜籃族喜愛，鄉農會總幹事龔泰文說，6年前設立專區協助在地農民推廣優良農產，主打生鮮蔬果、肉品，收購後絕不退貨，保障農民生計，也會貼出生產履歷，產品都經檢驗，有機農產也比市面便宜，深受鄉親喜愛。
他說，去年疫情期間搭上農遊券熱潮，1天營業額約50萬元，年營業額成長多2成，也培養出各地的忠實客戶致電訂購，疫情趨緩後，月營業額平均提升約140萬元，「不少移工下班也來採購」。
龔泰文說，農會目前推動檸檬循環運用，榨汁裝瓶，果皮萃取精油，再磨成粉作飼料添加料，果皮內含天然抗生素，可降低感染禽流感、口蹄疫，但今年春天缺水影響結果，預估產量恐減少3成，去年全鄉產量約2千公噸，今年約1500公噸，產地價1天漲3元，但訂單卻如雪片般飛來，目前到貨量僅5公噸，產地價每台斤約40元，農會盼保價收購外，還能藉由多元化行銷、提升農產附加價值，增加農民收益，永續產業發展。
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