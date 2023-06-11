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高雄國小校長跑步神人 55歲全馬成績快過20歲時的自己
高雄市內門區觀亭國小校長王宗坤熱愛跑步，至今完賽120場馬拉松比賽。最近他還以1分鐘之差打破自己35年前的馬拉松紀錄，55歲時的成績比20歲時還好！
王宗坤常用跑步來比喻學習，激勵學生，可以跑得不快，但是要持之以恆，每天都要進步。他從就讀屏東師專開始跑步，55歲的他，跑步持之以恆已經超過30多年，成為生活中的一部分。
跑步每天還在進步，也在王宗坤身上驗證。他20歲時參加台北國際馬拉松比賽，締造自己全馬最佳成績3小時20分，之後成績就難以再超越；直到去年12月再度參加比賽，意外跑出3小時19分，打破了自己保持35年的全馬最高紀錄。
雖然是1分鐘之差，讓王宗坤自己都感到意外。因為隨著年齡不斷增長，跑友們都覺得能完賽就非常不易，沒想到他還打破自己保持的紀錄，這個成績也讓他達標明年四月在美國波士頓舉行的全馬門檻參賽權。
王宗坤說，從小就對各種運動很有興趣，就讀屏東師專時，因為學長邀約參加跑步比賽與訓練，沒想到成績優秀令人刮目相看，從此就愛上了跑步，尤其是長跑。75年在大專運動會1萬公尺、5千公尺跑出佳績，打破屏東師專的新紀錄，成為學校的紀錄保持人。
王宗坤已參加多達120場馬拉松比賽，其中高雄的國際馬拉松比賽，他年年參加從不缺席。他說，47歲時參加屏東馬拉松比賽，當初覺得體力狀況都非常好，沒想到那天天氣非常炎熱，在跑完的37公里已經快要結束時候，身體卻發生不適，最後被送上救護車，也讓他體認到挑戰自己，不可以勉強。
身為高雄旗山人，王宗坤也將跑步運動帶入家鄉，是旗山「蕉愛跑」的第二屆會長，從當初跑步會員不到10人，到現在會員已經累計超過百人以上，他也持續在校園帶動跑步風氣。藉由跑步運動推行，協助學生提昇體能、培養運動興趣，養成運動習慣，擁有健康的身心。
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