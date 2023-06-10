快訊

烏克蘭正進行反攻！澤倫斯基證實了 但拒透露細節

批日本餐廳輿論炸鍋 未來還要創作嗎？蔡阿嘎沉澱後做出這決定

軟體經理年薪750萬躲到除役才返台 法院罕見命繳100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒人要走的天橋！ 高雄仁武天橋出現裂縫地方建議拆除

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
人行天橋在橋面與階梯的接合處出現四處明顯裂縫，養工處表示，檢測安全無虞。記者徐白櫻／攝影
人行天橋在橋面與階梯的接合處出現四處明顯裂縫，養工處表示，檢測安全無虞。記者徐白櫻／攝影

早年許多學校路口都會爭取人行天橋，甚至有慈善團體以捐贈天橋著稱。高雄議員指出，仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋興建多年，以前有需求，但現在已經沒人使用，晚上移工群聚喝酒，天橋接合處也有多道裂縫，不知何時會出問題，沒功用的天橋應拆除。市府養工處表示，天橋安全檢測沒問題，因未到50年使用年限無法拆除，須進一步會同交通局評估是否要改設人行道取代天橋。

議員江瑞鴻指出，近30年前，竹後地區學生需要步行前往竹後國小上學，當時考量小朋友安全設置天橋，不過後來學生學區改變無須走天橋，一般人也不愛爬上爬下，移工鋪紙板席地而坐，喝了酒就亂丟酒瓶垃圾，環境十分髒亂，成為治安死角。

「天橋上多處接合面出現裂縫，萬一地震塌下來會怪罪市政府」江瑞鴻說，凡事必須預防勝於治療，鳳仁路大車很多，有些大車運送超高貨品，若有司機忽略天橋高度硬闖，發生意外後果不堪設想，建議市府評估拆除，確保用路安全。

鄰近居民說，天橋對面馬路有人行道可走，沒人想浪費時間爬樓梯，天橋設計已經不符合需求，應該要淘汰。

養工處回應，天橋檢測符合標準，而且使用年限未到，若要拆除必須向審計處報告，鳳仁路路寬40公尺、車速也很快，若拆除的話，老人家可能過不去，必須跟交通局評估人行道是否比較安全，另外行穿線及庇護島等項目都要納入考量。

高市議員江瑞鴻說，人行天橋附近的入口意象牌樓也很老舊，舖蓋鐵板常散落，要一併拆除比較安全。記者徐白櫻／攝影
高市議員江瑞鴻說，人行天橋附近的入口意象牌樓也很老舊，舖蓋鐵板常散落，要一併拆除比較安全。記者徐白櫻／攝影
高雄市鳳仁路大車奔流不息，仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋早年是為上學學童所建，但現在一整天幾乎都沒人走，居民希望能夠拆除。記者徐白櫻／攝影
高雄市鳳仁路大車奔流不息，仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋早年是為上學學童所建，但現在一整天幾乎都沒人走，居民希望能夠拆除。記者徐白櫻／攝影
高雄市仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋早年是為上學學童所建，現在一整天幾乎都沒人走，連出口處動線也不順暢，左側已被圍籬阻擋。記者徐白櫻／攝影
高雄市仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋早年是為上學學童所建，現在一整天幾乎都沒人走，連出口處動線也不順暢，左側已被圍籬阻擋。記者徐白櫻／攝影

人行道 移工 議員

延伸閱讀

羅百吉曬超跑停人行道照挨轟 稱「繳罰單等於繳保險」後急刪

台北市1987條標線型人行道　改做實體人行道數量為「0」！

喬債遭毆氣不過開車撞高雄議員服務處 犯嫌逃4小時落網

疑公親變事主…高市議員李雨庭服務處遭車衝撞 民進黨團限24小時緝凶

相關新聞

用比基尼迎接夏日 百人自行車隊上路好吸睛

今天南部豔陽高照，不過在高雄路上出現一群不怕曬的比基尼車隊浩蕩前行，原來是西子灣一間複合餐廳所號召，上百名穿著比基尼的辣...

屏東愛文芒果因乾旱慶豐收 近日和台南產區撞期量大價跌

初夏進入愛文芒果產季，屏東縣因地理位置是全台最早產區，今年又少雨，沿海3個主要產區枋寮、枋山和獅子鄉都大豐收，今天不約而...

南台灣艷陽高照 比基尼單車遊行吸睛

南台灣艷陽高照，今天在高雄市區有一群網路號召的辣妹，身穿各式各樣的比基尼泳裝從中央公園站出發一路騎單車遊行，一路騎到西子...

百桌澎湃佳餚開賣就搶訂一空 東港黑鮪美食宴食客直呼超值

5月開跑的屏東黑鮪魚文化觀光季，魅力無法擋的美食推廣宴，百桌千人名額開放報名不到5分鐘就秒殺，今晚在東港東隆宮前廣場登場...

沒人要走的天橋！ 高雄仁武天橋出現裂縫地方建議拆除

早年許多學校路口都會爭取人行天橋，甚至有慈善團體以捐贈天橋著稱。高雄議員指出，仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋興建多年，以前...

爭輸贏！高雄愛河龍舟賽130隊爭霸 陳其邁：總獎金100萬

擺脫疫情影響，高雄市府將於6月22日起一連三天，在愛河水域舉辦龍舟賽嘉年華，今天當地關帝廟道長陳理義為龍舟進行點睛祈福儀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦