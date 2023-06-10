沒人要走的天橋！ 高雄仁武天橋出現裂縫地方建議拆除

早年許多學校路口都會爭取人行天橋，甚至有慈善團體以捐贈天橋著稱。高雄議員指出，仁武區鳳仁路與竹楠路口的天橋興建多年，以前有需求，但現在已經沒人使用，晚上移工群聚喝酒，天橋接合處也有多道裂縫，不知何時會出問題，沒功用的天橋應拆除。市府養工處表示，天橋安全檢測沒問題，因未到50年使用年限無法拆除，須進一步會同交通局評估是否要改設人行道取代天橋。

議員江瑞鴻指出，近30年前，竹後地區學生需要步行前往竹後國小上學，當時考量小朋友安全設置天橋，不過後來學生學區改變無須走天橋，一般人也不愛爬上爬下，移工鋪紙板席地而坐，喝了酒就亂丟酒瓶垃圾，環境十分髒亂，成為治安死角。

「天橋上多處接合面出現裂縫，萬一地震塌下來會怪罪市政府」江瑞鴻說，凡事必須預防勝於治療，鳳仁路大車很多，有些大車運送超高貨品，若有司機忽略天橋高度硬闖，發生意外後果不堪設想，建議市府評估拆除，確保用路安全。

鄰近居民說，天橋對面馬路有人行道可走，沒人想浪費時間爬樓梯，天橋設計已經不符合需求，應該要淘汰。