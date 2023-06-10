爭輸贏！高雄愛河龍舟賽130隊爭霸 陳其邁：總獎金100萬
擺脫疫情影響，高雄市府將於6月22日起一連三天，在愛河水域舉辦龍舟賽嘉年華，今天當地關帝廟道長陳理義為龍舟進行點睛祈福儀式，由市長陳其邁等人替龍舟點睛，祈求風調雨順，當天活動圓滿順利。
「全台最有看頭的端午龍舟賽，就在高雄！」陳其邁驕傲地指出，屆時全台有逾百組龍舟隊來到高雄爭霸，總獎金上看百萬以上，陳補充說道，高雄最務實，歡迎強隊競逐來拿獎金，接著，他目光移到台下的諸位議員發出燦笑，全台要看「議會隊」輸給「市府隊」，那一定要來高雄。
據悉，受疫情影響，高雄在2020、2021年龍舟賽都被迫停辦，2022年高雄是南台灣唯一舉辦龍舟賽的縣市，高市府運發局表示，今年龍舟嘉年華賽事一連三天相當精彩，預計國內外130隊參賽，總獎金100萬。
今天日台交流協會高雄事務所副所長古田清史特別出席龍舟點睛，運發局表示，今年古田將率領日本隊參加友誼賽外，美國西雅圖姐妹市也將參加友誼賽跟競技賽事，另外香港隊、中山大學、高科大外籍生也都會參與賽事。
此外，運發局指出，高雄除了傳統與現代的龍舟賽事外，還有不同於其他縣市的「龍舟拔河」高強度競賽，參賽兩隊龍舟在水域中背對拉繩，之後使勁全力各向前划，相當刺激，而除此之外，這三天都有限量千顆端午粽給現場民眾，並安排市集擺攤讓民眾，不僅有得看有得吃，還能購物賞玩。
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