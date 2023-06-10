屏東愛文芒果因乾旱慶豐收 近日和台南產區撞期量大價跌

初夏進入愛文芒果產季，屏東縣因地理位置是全台最早產區，今年又少雨，沿海3個主要產區枋寮、枋山和獅子鄉都大豐收，今天不約而同舉辦芒果節促銷活動；枋山黃姓果農說，今年雖是豐收年，但全台最大台南產區上周上市，加上屏東「大出」，在量大價跌市場機制下，頂級品批發價跌到每公斤150元，均價不到百元，連外銷價都跌破120元，獲利預估不及往年。

屏東縣愛文生產面積約4000公頃，產量4.5萬噸，年產值約20億元，是僅次於台南的全台第二大產地，三分之一外銷，主要產區在枋寮、枋山、獅子及春日鄉等鄉鎮，今年因少雨是個豐收年，枋寮地區農會「漁菓節」、枋山鄉公所和農會合辦芒果節，獅子鄉公所結合原住民傳統弓箭比賽的「獅子好芒」，今天不約而同在3地登場，農糧署副署長姚志旺、縣府農業處長處鄭永裕和3鄉鄉長到場為果農促銷。

縣府農業處說，屏東愛文芒果受到得天獨厚氣候環境培育下，香甜可口、口感Q彈，加上是全台最早產區，具內外銷實力，過去3年因受疫情影響全球消費市場，加上少了最大的大陸市場，外銷價格不如疫情前；疫情解禁後，縣府持續協助媒合國內外通路商，今年研判隨著市場復甦，買氣會回溫。

枋山鄉長羅金良強調枋山「在欉紅」的愛文芒果以草生栽培、不催熟自然熟成，種植在山坡地且有落山風吹彿，養分吸收充足，讓枋山芒果更香甜更有滋味，被譽為「愛文芒果的故鄉」。毗鄰枋山鄉的原民獅子鄉長朱宏恩說，獅子鄉種植面積逾600公頃，是全縣最大產區，也是鄉內經濟規模最大的農產品，過去依附在枋山品牌，鄉公所打造自有的「獅子好芒」做品牌區隔，未來致力強化行銷，提高農民收益。