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高雄水情紓解 泳池、工業用水下周可望恢復正常

聯合報／ 記者徐白櫻任義宇／高雄報導
高雄4月20日起全市公立游泳池停止對外開放，鳳山運動中心的泳池僅供選手訓練。記者任義宇／攝影
高雄4月20日起全市公立游泳池停止對外開放，鳳山運動中心的泳池僅供選手訓練。記者任義宇／攝影

連日幾波降雨，高雄仍維持「橙燈」減量供水，市長陳其邁昨指下周可望直接跳過黃燈直轉綠燈，讓泳池業及工業用水恢復正常。但水情雖可紓解，議員憂心高雄地下水抽水量暴增4倍，等同8天抽掉一座澄清湖，建議同步補注，避免演成地層下陷，水利署表示，今年下半年會在荖濃溪高灘地啟動回補作業，築土堤蓄水，回補地下水層。

南部數月來供水吃緊，高雄3月30日起由黃燈夜間減壓供水轉為橙燈減量供水，減供游泳池、洗車、三溫暖、水療等業及工業大戶用水。不過市長陳其邁說，高屏溪川流量昨已回升至33cms(立方公尺／每秒)，高雄連續2周川流量超過20cms，已建議中央下周轉成綠燈。李姓泳池業者說，泳池休業近2個月，員工沒工作，日常管銷卻無法省，泳客也一直問何時開放，「很高興終於要度過這段克難日子」。

今年中央與地方為因應旱象，大量鑿井取水，議員鍾易仲昨質詢指出，2021年4月高雄單日平均抽取8.5萬噸地下水、占用水量6％，今年4月單日抽水量達32萬噸、成長近4倍，「等同8天抽掉一座澄清湖」！今年旱季以80天來算，高雄共抽掉10座澄清湖水庫，擔心補注速度追不上抽取速度而造成地層下陷！

市長陳其邁表示，高屏溪蘊藏12億噸地下水，雨後已顯著回升，市府正在美濃推動洪水資源化及在地滯洪，盡量把水留在美濃、六龜地下水層。

「高屏溪上游將利用河川疏濬時同步補注地下水」，水利署水文組說明，會選在非主要流域的高灘地築約20至30公分高土堤，由主河道引水注入，讓水慢慢滲入地底，補回地下水。

地下水 澄清湖 陳其邁

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