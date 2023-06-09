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車城濱海公路藏沙灘流失危機 屏縣府砸3億潛堤養灘護路
由屏東通往墾丁的屏鵝公路，枋山鄉至車城鄉段多沿著海岸線走，縣府4年前委外針對濱海路段的護岸安全設施進行總體檢，發現7年前通車的車城濱海景觀公路，近2公里長的濱海路段左側沙灘，因海流侵蝕逐漸流失，離道路最近距離僅10多公尺，遇颱風掀大浪恐衝過護堤危及行車安全，縣府斥資3億元展開為期2年的離岸潛堤養灘工程，找回美麗的沙灘原貎，定10月完工。
為紓解台26線屏東往墾丁的假日壅塞窘境，縣府投入12.5億元於車城鄉海口港至國立海生館興建濱海景觀公路，全長5.7公里的平面道路與景觀步道、自行車道，經海生館後，串連墾丁國家公園西海岸各知名景點，其間有2座跨越四重溪和保力溪的斜張橋體景觀橋，通車之初夜間還搭配夜間七彩燈光閃爍，炫彩奪目，但鄉公所接管後無力負擔養護而熄燈；得知縣府再加碼3億元進行離岸潛堤養灘工程，車城人直呼它堪稱「全縣最貴鄉道」。
縣府4年前委託中山大學針對屏南地區濱海路段的道路護岸安全設施進行總體檢，發現車城濱海景觀公路的濱海中間路段左側沙灘，約有2公里長的沙灘，因海流侵蝕逐漸流失，離道路最近距離僅10多公尺，道路左側雖有海岸水泥護堤，但少了沙灘護岸，若遇颱風掀起大浪，恐危及過往用路人安全；車城居民也驚訝，兒時美麗的沙灘怎麼變了樣。
縣府海洋及漁業事務管理所說，前年起分2期執行車城濱海景觀公路離岸潛堤養灘工程，第1期經費5000萬元，第2期提高到2.5億元，工法是將消坡塊投置近海當潛堤，同時回填一旁海口漁港清淤的淤沙，養灘狀況相當理想，目前觀察部分流失的沙灘回來了，另有用路人反映左側海岸堤防擋住看海的視線，已規畫降低海堤高度，開車就能可欣賞美麗的海景。
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