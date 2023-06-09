屏東種電 藍委批失衡 縣府拚綠能

屏東獅子鄉楓林部落及屏鵝公路車城段旁農地近來相繼種電，廠商還相中車城鄉愛文芒果園；國民黨屏東不分區立委廖婉汝批民進黨在失衡且昧於現實的能源政策下把屏東當成「種電典範」，是犧牲農業與景觀生態，付出極大代價。屏東縣政府綠能辦公室則說，縣府是落實中央綠能政策，在國土復育既有發展條件下，讓下陷的地層及不利耕作地區能充分再運用。

廖婉汝說，農地、魚塘種電不僅威脅農民生計，也影響糧食自給率；屏東芒果全台聞名，近期卻傳出廠商打算租來種電，「看海的芒果」恐將成為絕響，只剩「看海的光電板」。

她表示，不僅農漁地種電，屏鵝公路車城段旁原始林地、獅子鄉楓林部落旁農地，都被拿來種電，據政府規範，山坡地不是光電優先場域。屏東是台灣糧倉，具國際級生態景觀，但在蔡政府一意孤行下，全成了光電板天下，「蔡政府口口聲聲說不缺電，卻種電種到失心瘋」。

屏東縣政府綠能辦公室說，縣府配合中央綠能政策推動的光電計畫，分為專案專區和非專區，2019年在沿海4鄉推動「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」，2017起在高樹鄉砂石盜採區導入太陽光電計畫，充分發揮劣地的土地價值，去年屏東縣已達民生用電使用綠電100%的目標。