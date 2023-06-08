國家海洋日海巡為演習預作演練 整箱炸雞腿、漢堡加菜
2023國家海洋日今天在高雄開幕，海巡弟兄配合各特勤隊及空勤總隊，在海音館旁瑪頭，為10日即將登場的海安11號演習預作演練。今晚海洋委員會主委管碧玲臉書，貼出海巡弟兄大口吃炸雞腿、漢堡，甚至躺在地上、開心與整箱餐點合照的畫面。原來是海委會慰勞加菜，管碧玲說：不必懷疑，就是他們，「哈哈，都是丹丹漢堡害的啦！」
據了解，丹丹漢堡1984年創立於高雄市前金區，特點是店內同時供應鮮脆雞腿堡、脆皮炸雞等西餐，與赤肉麵線羮、五穀瘦肉粥等中式餐點，因為分店多半在南台灣的都會區，又被人稱作「速食南霸天」。
管碧玲與海委會今晚送上丹丹漢堡的炸雞等美食，幫參與海安11號演習預演的海巡人員加菜。管碧玲在臉書貼出海巡兄弟姊妹手拿炸雞腿，開心品嘗的照片。
管碧玲寫說：「不必懷疑，就是他們！每天捍衛海疆的，就是他們啊！變成這樣～～哈哈，都是『丹丹漢堡』害的啦！」網友說：「辛苦了，愛國英雄加油！」
海巡署表示，10日登場的海安11號演習，將有海巡人員配合海巡特勤隊、維安特勤隊、憲兵特勤隊、空勤總隊人員，演練包括陸域反恐、反劫持、爆裂物處置，及水域攔截圍捕、反劫船及直升機快速撤離演練，全程都可讓民眾參觀，屆時蔡英文總統將出席。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言