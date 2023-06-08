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國家海洋日海巡為演習預作演練 整箱炸雞腿、漢堡加菜

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海巡弟兄發現有炸雞加菜，開心到躺在地上與整箱餐點合影。圖／翻攝自管碧玲臉書
海巡弟兄發現有炸雞加菜，開心到躺在地上與整箱餐點合影。圖／翻攝自管碧玲臉書

2023國家海洋日今天在高雄開幕，海巡弟兄配合各特勤隊及空勤總隊，在海音館旁瑪頭，為10日即將登場的海安11號演習預作演練。今晚海洋委員會主委管碧玲臉書，貼出海巡弟兄大口吃炸雞腿、漢堡，甚至躺在地上、開心與整箱餐點合照的畫面。原來是海委會慰勞加菜，管碧玲說：不必懷疑，就是他們，「哈哈，都是丹丹漢堡害的啦！」

據了解，丹丹漢堡1984年創立於高雄市前金區，特點是店內同時供應鮮脆雞腿堡、脆皮炸雞等西餐，與赤肉麵線羮、五穀瘦肉粥等中式餐點，因為分店多半在南台灣的都會區，又被人稱作「速食南霸天」。

管碧玲與海委會今晚送上丹丹漢堡的炸雞等美食，幫參與海安11號演習預演的海巡人員加菜。管碧玲在臉書貼出海巡兄弟姊妹手拿炸雞腿，開心品嘗的照片。

管碧玲寫說：「不必懷疑，就是他們！每天捍衛海疆的，就是他們啊！變成這樣～～哈哈，都是『丹丹漢堡』害的啦！」網友說：「辛苦了，愛國英雄加油！」

海巡署表示，10日登場的海安11號演習，將有海巡人員配合海巡特勤隊、維安特勤隊、憲兵特勤隊、空勤總隊人員，演練包括陸域反恐、反劫持、爆裂物處置，及水域攔截圍捕、反劫船及直升機快速撤離演練，全程都可讓民眾參觀，屆時蔡英文總統將出席。

海安11號演習將有水域攔截圍捕、反劫船演練。圖／海巡署提供
海安11號演習將有水域攔截圍捕、反劫船演練。圖／海巡署提供
海安11號演習的演練科目包括陸域反恐。圖／海巡署提供
海安11號演習的演練科目包括陸域反恐。圖／海巡署提供
海洋委員會主委管碧玲（中）今天在高雄市鹽埕區海音館旁碼頭，視導海安11號演習預演，接受海巡人員行舉手禮。圖／海巡署提供
海洋委員會主委管碧玲（中）今天在高雄市鹽埕區海音館旁碼頭，視導海安11號演習預演，接受海巡人員行舉手禮。圖／海巡署提供
海安11號演習的演練科目包括陸域反恐。圖／海巡署提供
海安11號演習的演練科目包括陸域反恐。圖／海巡署提供
海安11號演習將演練爆裂物處置。圖／海巡署提供
海安11號演習將演練爆裂物處置。圖／海巡署提供
海巡兄弟姊妹開心地享用海委會加菜的炸雞。圖／翻攝自管碧玲臉書
海巡兄弟姊妹開心地享用海委會加菜的炸雞。圖／翻攝自管碧玲臉書
海安11號演習將有水域攔截圍捕、反劫船演練。圖／海巡署提供
海安11號演習將有水域攔截圍捕、反劫船演練。圖／海巡署提供

丹丹漢堡 海巡署 管碧玲

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