國家海洋日海巡為演習預作演練 整箱炸雞腿、漢堡加菜

2023國家海洋日今天在高雄開幕，海巡弟兄配合各特勤隊及空勤總隊，在海音館旁瑪頭，為10日即將登場的海安11號演習預作演練。今晚海洋委員會主委管碧玲臉書，貼出海巡弟兄大口吃炸雞腿、漢堡，甚至躺在地上、開心與整箱餐點合照的畫面。原來是海委會慰勞加菜，管碧玲說：不必懷疑，就是他們，「哈哈，都是丹丹漢堡害的啦！」

據了解，丹丹漢堡1984年創立於高雄市前金區，特點是店內同時供應鮮脆雞腿堡、脆皮炸雞等西餐，與赤肉麵線羮、五穀瘦肉粥等中式餐點，因為分店多半在南台灣的都會區，又被人稱作「速食南霸天」。

管碧玲與海委會今晚送上丹丹漢堡的炸雞等美食，幫參與海安11號演習預演的海巡人員加菜。管碧玲在臉書貼出海巡兄弟姊妹手拿炸雞腿，開心品嘗的照片。

管碧玲寫說：「不必懷疑，就是他們！每天捍衛海疆的，就是他們啊！變成這樣～～哈哈，都是『丹丹漢堡』害的啦！」網友說：「辛苦了，愛國英雄加油！」