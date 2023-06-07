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高人氣墾丁萬里桐遊憩海域 海底清出37公斤垃圾
屏東縣政府響應6月8日世界海洋日，今天號召60名潛水志工在高人氣的墾丁國家公園萬里桐海底公園淨海，一上午在海底清出37公斤各式垃圾，其中，上周甫結束海底畢旅的墾丁國小13名學生，今天也加入潛海戰將行列，在教練陪同下潛水淨海，拎著一袋袋垃圾「戰利品」上岸的孩子直言：「沉在海底的瓶罐、寶特瓶垃圾好難清，拜託別往海裡丟了！」。
海灘和海面上的垃圾好清，難的是看不到的海底垃圾，屏東縣政府環保局前年由員工自發性培訓12名潛海戰將後，為擴大清除海底珊瑚覆網及海洋垃圾，全縣現已招募1067艘「環保艦隊」，刷新全國紀錄，全縣第一支「潛海小戰將」也在國家海洋日前夕，今天號召潛海志工、墾管處及當地潛水店家，攜手在恆春鎮萬里桐海域的海底公園辦理淨海活動，還給潔淨的海洋環境。
環保局長顏幸苑說，為攜手保護海洋生態，實現資源永續，環保局2017年起即招募海洋志工，屏東縣墾丁國小13位高年級學生組成的潛海小戰將為，在台灣潛水公司教練長期陪伴下，深根海洋教育並指導潛水知識與技能，孩子取得潛水證書，也發願善盡一己之力捍衛海洋環境，今天攜手潛入海底清除海底垃圾，開心為永續海洋生態盡一份心力。
環保局說，海洋垃圾種類很多，有20%會漂浮、80%會沉沒，如漁網等，有半數被風浪打上岸，其他繼續漂浮，經過日曬、風浪拍打，不斷風化、分解、碎成塑膠微粒，甚至變成奈米級大小，被細小的浮游動物吃下去後，接著被小魚、小蝦和大魚吃掉，透過食物鏈傳遞、累積，在生物內臟和肌肉組織，最後可能就被人類吃下；淨灘、淨海是末端揩施，源頭管理更重要。
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