侏儒河馬母子生日 壽山動物園特製蛋糕慶生

高雄壽山動物園侏儒河馬母子「春圓」及「圓寶」6月生日，園方近日為母子準備由構樹葉、果實及朱槿花和胡蘿蔔做成的特製花果葉蛋糕獻上生日祝福，希望牠們平安健康。

高雄市觀光局長高閔琳說，目前13歲的侏儒河馬媽媽「春圓」與10歲的爸爸「秋吉」，2016年時透過與台北市立動物園保育合作模式，分別由台東池上牧場及台北市立動物園來到壽山動物園，並於2019年6月21日順利誕下愛的結晶「圓寶」。

「春圓」則是6月7日生日，母子都是6月份壽星，壽山動物園日前提前為母子慶生，準備園區的構樹葉及果實，並佐以朱槿花和胡蘿蔔，完成特製的花果葉蛋糕獻上生日祝福，希望牠們平安健康。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，侏儒河馬是珍貴稀有的保育類動物，野生侏儒河馬會採集森林裡的樹根、樹葉、蕨類等作為食物，這次特製的侏儒河馬專屬生日餐，也希望藉此喚醒遊客對動物保育的重視。

保育員回憶「春圓」在照顧「圓寶」時，母性極佳，走路時小心翼翼，深怕一個不小心就會把「圓寶」踩傷。大約在「圓寶」4個多月大時，平常喝母乳的「圓寶」開始慢慢練習咀嚼固體食物。如今將滿4歲的「圓寶」已經可以獨自生活。

園方也補充說明，侏儒河馬外型乍看有如河馬的縮小版，但不像河馬那麼依賴水，可以生活在比較乾燥的地方。此外，侏儒河馬的頭型較圓、兩眼在頭部兩側、腳趾分得較開，這些外觀特徵也可辨別與河馬的差異。