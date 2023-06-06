許崑源逝世3周年 韓國瑜來高雄出席音樂會挺莫逆之交

3年前的6月6日這天，時任高雄市長的韓國瑜被罷免成功，同一夜議長許崑源墜樓身亡，藍軍同一天在高雄失去市長、議長。今天是許崑源逝世3周年，許崑源女兒、市議員許采蓁今晚舉辦「以愛思源公益演唱會」，不少支持者、好友都出席，前市長韓國瑜也有到場。

韓國瑜說，今天回高雄除了表達對許議長的緬懷，也來看看許議長家人，他說，許議長在大家心中是個重情重義、積極照顧弱勢的男子漢，看著許采蓁從當初依靠爸爸的稚嫩女孩，如今已成為能夠獨當一面、承襲奧援精神的議員，相信許議長在天之靈，看了也會欣慰無比。

韓國瑜感性地說，今晚的高雄，在溫暖歌聲中，將原本的悲傷溫柔治癒，大家用溫馨方式來緬懷許議長，相當有意義。