是你嗎？繳水費中百萬 台水：澎湖所開發票中史上最大獎

台水公司七區處澎湖營運所3、4月水費帳單，開出100萬元發票，讓澎湖營運所人員又驚又喜，尤其這是澎湖所開出水費發票的史上最大獎，台水公司提醒澎湖縣的自來水用戶，本期水費通知單可得多加留意。

台水公司第七區管理處長邱憲龍表示，澎湖營運所3、4月電子發票，開出該所營運以來的水費發票史上最大獎「雲端發票專屬百萬元獎」，讓第七區處與有榮焉。

配合財政部修正發布統一發票的使用辦法，台水公司表示，民眾的水費通知單（或繳費憑證），依規定印製載具類別編號及載具號碼寄交用戶，由於「載具號碼」是發票兌獎依據，這張水費繳費憑證，必須妥善保存。

不過，水費通知單上只有載具號碼並無發票號碼，而該自來水用戶中獎人會被另行通知，到時該用戶需持水費通知單至四大超商繳費後，自行列印發票，或至自來水公司營業櫃台繳費後，列印繳費憑證至彰化銀行、第一銀行及全國農業金庫銀行等通路領獎。