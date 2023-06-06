高雄市府會「互嗆」 議員午休練習龍舟宣示要拿冠軍

高雄市議會跨黨派組議員龍舟隊，本月底將迎戰市府首長龍舟隊，議長康裕成與市長陳其邁公開「互嗆」、爭搶第一。除下水操兵外，高雄市議會今天更找來專業教練替議員選手集訓，參賽議員在議會前廣場「陸上划龍舟」，議員隊成員嗆說，一定會拿第一，要讓市府隊知道議會隊的厲害。

今年高市議會組團挑戰端午節龍舟賽，命名為「用力划起來」龍舟隊，由正副議長領軍，首要目標是要擊敗高雄市府隊。在龍舟隊成員中，議員張漢忠及林智鴻過去都有划龍舟經驗，這次不陌生，但女性議員李雅慧、鄭安秝等人都是初體驗，過去從未嘗試龍舟運動。