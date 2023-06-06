比迷路可怕？他曝走楠梓百慕達「最有壓力1事」 在地人認了：被擊中過

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聯合新聞網／ 綜合報導
楠梓陸橋有「楠梓百慕達」稱號，因匝道、環道聯通交錯，經常有騎士迷路、誤闖。 聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
楠梓陸橋有「楠梓百慕達」稱號，因匝道、環道聯通交錯，經常有騎士迷路、誤闖。 聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影

位於北大西洋的「百慕達三角洲」曾發生過多起船隻失蹤意外，被世人認為是最神秘地帶，但在高雄楠梓地區也有「百慕達」，許多機車騎士不熟附近的道路交匯系統，騎到該路段都會迷路，逐漸成了高雄知名的「都市傳說」。不過，近日有騎士分享，每次走到楠梓百慕達都很害怕，不是擔心自己騎不出去，而是在一個路段停紅燈壓力超大。貼文曝光後引發討論，許多在地人紛紛留言「超有感」。

高雄市楠梓陸橋因為匯集多條道路、行車動線複雜，被冠上「楠梓百慕達」稱號，不少用路人騎到該路段會暈頭轉向，有人迷路很多次，也有人騎了很久會騎回原點。近日有一名男網友發文表示，該路段不僅路線亂，還有一個「全台灣等紅燈壓力最大的地方」，從他PO出的照片來看，只見紅綠燈下方的道路布滿鳥屎，似乎在警示著騎士，停在紅燈附近有不小機率會被鳥屎擊中，令該名男網友直呼「害怕極了！」。

有民眾表示，騎到楠梓陸橋一個路段時，紅綠燈下方的道路布滿超多鳥屎，令他擔心被鳥屎淋到，直呼「害怕極了！」。圖／擷自Google map
有民眾表示，騎到楠梓陸橋一個路段時，紅綠燈下方的道路布滿超多鳥屎，令他擔心被鳥屎淋到，直呼「害怕極了！」。圖／擷自Google map

貼文曝光後掀起熱烈討論，許多人留言超有感，「真的是屎路一條」、「終於有人懂我痛苦，停那邊壓力山大」、「每次都會騎到這裡，我都會祈禱不要滴下」。還有人自稱曾目擊或體驗過鳥屎滴下情形，「上次停在我前面的騎士，可能遇到鴿子烙賽，那一秒噴他全身欸，自此停在那邊我都好害怕」、「我被擊中過一次...」、「我被打過兩次，一次是幾分鐘前剛洗好車，一次直接打在臉上」。

但也有網友認為這沒有很可怕，可怕的還是交通，「應該是壓力大的之一而已，自由路好市多那邊也有一個，近百隻鴿子在噴糞」、「曾經進地下道的時候有人從對面逆向竄出，嚇我一跳」、「明明就可以混流直走抵達，在那裡搞分流浪費錢整修那些，真不知道規劃的人是自認比別人聰明，還是單純腦子被門夾到」。

紅綠燈 高雄市 都市傳說 機車騎士

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