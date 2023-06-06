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小琉球拚觀光汽車數激成長 車主嘆維修保養大不易

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
公路局屏東監理站每季登島辦理車輛檢驗及異動登記，最新統計有421輛辦理，估計全島約500輛，僅1輛小黃計程車，較15年前翻倍成長。圖／屏東監理站提供
公路局屏東監理站每季登島辦理車輛檢驗及異動登記，最新統計有421輛辦理，估計全島約500輛，僅1輛小黃計程車，較15年前翻倍成長。圖／屏東監理站提供

屏東離島小琉球騎車環島一圈約18公里，島上迄無紅綠燈號誌路口，島民交通工具以機車為主，汽車少見，近年成為觀光旅遊熱門地後，觀光相關業者紛紛自本島運來汽車，公路局屏東監理站每季登島辦理車輛檢驗及異動登記，最新統計有421輛辦理，估計全島約500輛，1輛小黃計程車，較15年前翻倍成長，但設籍1.3萬人口，仍是全縣汽車密度最低的鄉鎮。

小琉球面積只有6.8平方公里，南北長4.5公里，東西寬2公里，島民交通工具以機車為主，汽車少見，島上迄無紅綠燈號誌路口；吳姓居民說，小島不大，機車一直是島民最方便的交通工具，汽車早年極為少見，主要是公務用的工程車，近年觀光業興盛後，出租機車高達上千輛，民宿、水上活動等觀光相關業者紛紛自本島運來轎車、小貨車，服務遊客，街景也悄悄變了。

「在小琉球成為有車階級不容易，除要考慮船運，維修保養都是難題，還好驗車和過戶、報廢、過戶等，監理站提供貼心的跨海服務！」鄭姓民宿業者說，多數民宿距交通港都有段距離，為方便載送客人，近幾年紛紛自本島運來汽車，光是船運費就是筆不小負擔，維修保養還要請人帶零件搭船來修，且鹽分大對汽車鈑件很不利，維修成本和損耗率較高。

公路局屏東監理站每季登島辦理車輛檢驗及異動登記，今年3月最新統計有421輛辦理，加上免驗的新車，估計全島約500輛，僅1輛小黃計程車，較15年前翻倍成長，以島上設籍1.3萬人口來看，是全縣汽車持有密度最低的鄉鎮；陳姓琉球鄉民說，因汽車少，島上迄無紅綠燈號誌路口，也是小琉球特有的風景。

為解決離島車主驗車問題，屏東監理站每年提供4次行動監理服務，本季6月15、16日在新漁港管理站前辦理車輛檢驗及其他各項異動登記，服務對象為「指定檢驗日期」在7月16日前的車輛，定期檢驗時，記得攜帶牌照登記書車主聯(自用小型車免附)、行車執照及強制汽車責任險保險證(有效日期為30日以上)，若車輛已不堪使用，請繳回牌照辦理報廢手續，才可停徵稅費，保障車主權益。

公路局屏東監理站每季登島辦理車輛檢驗及異動登記，最新統計有421輛辦理，估計全島約500輛，僅1輛小黃計程車，較15年前翻倍成長。圖／屏東監理站提供
公路局屏東監理站每季登島辦理車輛檢驗及異動登記，最新統計有421輛辦理，估計全島約500輛，僅1輛小黃計程車，較15年前翻倍成長。圖／屏東監理站提供

小琉球 屏東 監理站

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