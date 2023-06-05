澎湖阿公阿嬤展現不老價值 繼續舞出金牌活力

澎湖白沙樂齡健康舞蹈協會去年在「不老銀髮活力Show」全國總決賽中，再度蟬聯金牌獎，澎湖縣長陳光復今天表揚並肯定長輩們展現健康活力，阿公阿嬤們以創意舞蹈表現出自信、快樂的銀髮生活。

陳光復表示，白沙樂齡健康舞蹈協會代表澎湖參加比賽，共有38名長者，其中80歲以上長者有6名、90歲以上2名，長者們賽前自己動手做道具，賣力練習團隊默契，讓社會看見長者全心投入與用心，展現不老生命價值。

縣府表示，國民健康署為豐富社區老人健康生活，每年辦理「長者活躍老化競賽活動」，激勵長者走出家門，參與社區活動，透過舞台表演展現長者健康活力，激發不老風潮，實踐「在地老化」與「活躍老化」的理念。

縣府指出，白沙樂齡健康舞蹈協會去年12月代表澎湖參加衛生福利部國民健康署舉辦的長者活躍老化競賽「不老銀髮活力Show」全國總決賽，將舞蹈與澎湖重要文化資產「石滬」結合，從砌石滬圍捕魚群、觀察潮水巡石滬、漁獲豐收、以漁獲作為圍爐年菜，端上豐盛的菜餚，展現最道地澎湖味，再度奪得金牌獎佳績，更以超高人氣獲得「網路人氣獎」第1名。