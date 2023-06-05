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跑步拚外交！超馬立委趙天麟 勇闖帛琉建國以來首場馬拉松

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，民進黨立委趙天麟（前排右三）也參加，一度跑到腳底破皮、出血，靠意志力完賽。圖／趙天麟團隊提供
台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，民進黨立委趙天麟（前排右三）也參加，一度跑到腳底破皮、出血，靠意志力完賽。圖／趙天麟團隊提供

台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，邀請台灣外交部率團參加，超馬立委趙天麟、網球一哥盧彥勳等運動好手跨海參加，趙天麟一度跑到腳底破皮、出血，靠意志力完賽，展現運動家精神。

趙天麟表示，此次比賽是由中華民國路跑協會協辦，匯聚地方與政府能量，透過運動深化外交情誼，2023帛琉馬拉松是建國以來首場馬拉松賽事，也是台帛兩國首次合辦的體育賽事，全程最長42公里，路線規畫融合當地名勝風景，以零塑膠的永續概念舉辦，吸引近千名國際好手參賽。外交部長政務次長田中光、原民會副主委谷縱．喀勒芳安等人率團領跑，彰顯兩國邦誼與深化合作。

趙天麟熱愛路跑出了名，今年3月他參加第12屆南橫超級馬拉松，為50歲生日留下里程碑。趙天麟展現鋼鐵般意志，身兼民進黨主席的副總統賴清德當時曾到趙臉書留言稱讚「100公里馬拉松是很不容易的挑戰，體力和意志力缺一不可」。

趙天麟身旁有一群志同道合的跑友，工作再忙仍早起抽空團練，趙天麟說，飛到帛琉跑馬拉松是很特別的經驗，此次是獲外交部邀請，體驗帛琉的馬拉松賽事，並與帛琉總統惠恕仁、駐帛琉共和國大使黎倩儀等人共同擔任剪綵及鳴笛嘉賓，為馬拉松賽事揭開序幕。

除擔任剪綵、開幕嘉賓，趙天麟也報名42公里的馬拉松賽事，與台灣原住民運動好手、高雄市馬拉松紀錄保持人鄭瑞竹一同起跑，最後趙天麟以5小時33分成績完賽，取得第28名佳績。

趙天麟賽後分享，疫情後世界各國馬拉松好手回歸賽道，此次在帛琉跑馬拉松過程中一度跑到腳底破皮、出血，靠燃燒鬥志，也心想「不能在國外漏氣」，如願完賽，沿途享受帛琉海島風情山海美景，十分暢快、享受。

趙天麟指出，帛琉是台灣重要友邦之一，都是海島國家，帛琉獨特的人文環境與觀光產業，值得一再探訪。台灣軟實力絕對有能力與不同的友邦、國家進行運動外交，希望未來能持續攜手太平洋地區國家，透過不同的合作促進彼此經濟發展願景。

台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，民進黨立委趙天麟（左）也參加，一度跑到腳底破皮、出血，靠意志力完賽。圖／趙天麟團隊提供
台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，民進黨立委趙天麟（左）也參加，一度跑到腳底破皮、出血，靠意志力完賽。圖／趙天麟團隊提供
台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，民進黨立委趙天麟（右五）也參加，一度跑到腳底破皮、出血，靠意志力完賽。圖／趙天麟團隊提供
台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，民進黨立委趙天麟（右五）也參加，一度跑到腳底破皮、出血，靠意志力完賽。圖／趙天麟團隊提供
立委趙天麟（左）說，帛琉是台灣重要友邦之一，都是海島國家，帛琉獨特的人文環境與觀光產業相當迷人。圖／趙天麟團隊提供
立委趙天麟（左）說，帛琉是台灣重要友邦之一，都是海島國家，帛琉獨特的人文環境與觀光產業相當迷人。圖／趙天麟團隊提供
立委趙天麟（左四）用跑步拚外交，他稱讚帛琉獨特的人文環境與觀光產業很有潛力。圖／趙天麟團隊提供
立委趙天麟（左四）用跑步拚外交，他稱讚帛琉獨特的人文環境與觀光產業很有潛力。圖／趙天麟團隊提供

馬拉松 趙天麟 帛琉

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