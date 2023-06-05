人狗衝突不斷…動保志工偕「狗助教」進校園 生命教育更有力

動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」赴高雄仁武八卦國小辦生命教育講座，志工帶著曾被捕獸夾切斷腿的殘障跛腳流浪犬「黃黃」、「達達」和險被車撞的幼犬「本丸」當神秘嘉賓，與學童相見歡，並分享動物與人之間的感動故事，3隻「狗助教」帶來許多歡樂。

台灣動物緊急救援小組長期在各地進行傷病流浪毛小孩救援工作，近日受高雄仁武八卦國小校方邀請，為小學生進行動保生命教育講座，有100多名師生參與。執行長倪京台表示，組織投入傷病貓狗救援工作近30年，貓狗永遠救不完，他堅信，唯有「教育」才是解決台灣流浪動物問題的根本方法。

負責活動策劃的八卦國小教務主任謝昆哲說，近年寵物議題正夯，許多小朋友萌生飼養寵物念頭，對於寵物相關知識卻一無所知；之前學校每年都會舉辦動保宣講，因疫情停辦多年，今年為了讓應屆畢業生及早接觸動保議題，邀請台灣動物緊急救援小組團隊以詼諧逗趣的方式，用真實故事告訴學童，在認養寵物前應深思熟慮。

台灣動物緊急救援小組講師王琬儒告訴小朋友，認養寵物前要充分評估家庭狀況，除了與家人溝通外，也要認知「小狗會長大、會變老、會大便、會生病」，是否真的已準備好許下「一生一世的照顧承諾」。台灣動物緊急救援小組志工倪娟娟也用自己養狗經驗，分享許多動物與人之間的有趣故事，小朋友聽得津津有味。

這場講座的另一個亮點，是台灣動物緊急救援小組安排貓狗中途訓練師洪玉真，及行為矯治專家阿牛帶來3位「狗助教」當神秘嘉賓，分別是曾經被捕獸夾斷掌的流浪犬「黃黃」與「達達」，和出生3個月險被車撞死的幼犬「本丸」。

台灣動物緊急救援小組傳宣組長呂佩珊說明，同行的「黃黃」與「達達」是今年初從台東達仁山區救回，因為誤觸人類放置的捕獸夾，導致腿被切斷，花費心思救援才脫險，卻免不了終身殘疾。 幼犬「本丸」則是從屏東里港砂石場救回，當時險被過往車輛撞死。動物救援小組透過3隻「狗助教」的真實故事提醒學子，被棄養後寵物面臨許多未知的危險、絕不能棄養寵物等觀念。