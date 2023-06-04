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議會、市府龍舟賽下戰帖 康裕成、陳其邁隔空叫陣

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。圖／高雄市運發局提供
高雄市政府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。圖／高雄市運發局提供

高雄愛河端午龍舟嘉年華即將登場，各隊伍加緊練習，市府隊官員今天頂著豔陽在蓮池潭練習，市長陳其邁忙著準備明天登場的市政總質詢，今天未安排公開行程，也沒參與龍舟練習。議長康裕成率領的議會龍舟隊利用周末練習，陳其邁在康裕成臉書留言「看了你們練習狀況，就知道比賽結果了」，康妙回「市府別太自信，何況您團隊平日很操都沒睡飽」，府、會兩隊即將在龍舟賽一較高下，隔空先叫陣。

高雄市首長隊今天出席龍舟練習名單包含副祕書長王啟川、顧問張力可、發言人周璟瑜、運發局長侯尊堯、新聞局長項賓和、行國處長張硯卿、經發局長廖泰翔、水利局長蔡長展、交通局副局長劉建邦、農業局副局長王正一、海洋局主秘薛博元、工務局李易蒔、捷運局張家賓等人。

市府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。從早上9點練習到10點30分，項賓和說，過程真的滿費力，練到體力快虛脫。

市府、議會各自組隊要在今年高雄龍舟賽一較高下，雙方鬥志高昂，有官員笑稱「很想贏，但不敢贏，怕贏了議會隊未來日子難過」，陳其邁、康裕成在臉書留言互虧下戰帖，不少議員要求陳其邁要主帥上陣才夠誠意。

高雄市政府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。圖／高雄市運發局提供
高雄市政府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。圖／高雄市運發局提供
高雄市政府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。圖／高雄市運發局提供
高雄市政府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。圖／高雄市運發局提供
高雄市政府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。圖／高雄市運發局提供
高雄市政府官員組成的龍舟隊幾乎都是第一次體驗划龍舟，今天上午在教練帶領下，學習划龍舟技巧，也培養團隊默契。圖／高雄市運發局提供

陳其邁 康裕成 龍舟賽

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