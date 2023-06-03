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中油漏油染小琉球、恆春海域遭罰百萬 打行政訴訟遭駁

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中油大林廠外海卸油浮筒2021年6月22日因管線破裂原油外洩，油汙漂浮百公里外，汙染屏東縣琉球鄉岸際與恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，圖為遭汙染海域出現一大片油漬。本報資料照
中油大林廠外海卸油浮筒2021年6月22日因管線破裂原油外洩，油汙漂浮百公里外，汙染屏東縣琉球鄉岸際與恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，圖為遭汙染海域出現一大片油漬。本報資料照

中油大林廠外海卸油浮筒2021年6月22日因管線破裂原油外洩，油汙漂浮百公里外，汙染屏東縣琉球鄉岸際與恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，海洋委員會當時以海污法開罰中油100萬，中油不服提行政訴訟；高高行法院認為中油當時未即時阻止油汙擴散，對環境生態造成嚴重影響，海委會裁罰有理，駁回中油之訴；可上訴。

中油大林廠外海第二浮筒輸油油管於2021年6月22日凌晨，發生破裂，導致原油外洩，因當時氣候不佳，油汙隨風雨飄流，先出現在小琉球外海，後漂向花瓶岩及漁港，一度讓當地海龜不敢浮出水面，26日恆春車城山海潮間帶及紅柴坑沿岸也被汙染，雖海巡署岸巡人員及縣府人員緊急使用吸油棉及攔油索搶救，但油污仍持續南漂，嚴重汙染海域環境。

事後海洋委員會以中油違反海污法裁罰100萬，中油不服，向高雄高等行政法院提出行政訴訟，請求撤銷原處分。

中油抗辯，因當日滯留鋒面造成連日豪雨及海象惡劣，且正值半夜，事件發生後立即停止作業，並於同日採取包括出動工作船巡查清理、成立應變中心及前進指揮所、動員工作船及漁會協助回收油污等應變措施，於事件數日內完成油汙回收。

中油指出，漏油事件後，持續出動無人機、空拍機、直升機、工作船及應變人力因應本事件，以確認油污並無擴散、外洩。油汙事件因連日豪雨不可抗力而致。

中油也強調，海委會與屏東縣政府分別就漏油事件，以中油違反海污法第18、19條規定裁罰，顯有違反行政罰法第24條一事不二罰規定；此外，中油並指出，事件發生係因極端氣候頻仍，造成浮蛇管於使用年限內，可能因瞬間風速或大浪，造成破裂而洩漏，並非可預見，亦非是中油重大過失造成，請求撤銷海委會百萬裁罰的處分。

高高行法院審酌，中油在洩油過程中，未於第一時間依照緊急應變計畫，於90分鐘內完成攔油索的佈設，顯示戒備能力仍然不足，而有疏失。

法官認為，該起漏油事件與油汙擴散之處，包含琉球、恆春半島，均屬於高度環境敏感地區，且涵蓋「琉球漁業資源保育區」「墾丁國家公園」等地，污染結果情節嚴重，其行為帶給環境之風險與影響灼然可見，且中油並非首次因漏油造成環境污染，應負有更高程度的注意義務。

法官並認為海委會對中油漏油行為具有管轄權，並無違反一事不二罰原則，上個月25日駁回中油之訴；全案仍可上訴。

中油大林廠外海卸油浮筒2021年6月22日因管線破裂原油外洩，油汙漂浮百公里外，汙染屏東縣琉球鄉岸際與恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，環保人員和海巡署人員在當地清汙。本報資料照
中油大林廠外海卸油浮筒2021年6月22日因管線破裂原油外洩，油汙漂浮百公里外，汙染屏東縣琉球鄉岸際與恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，環保人員和海巡署人員在當地清汙。本報資料照
中油大林廠外海卸油浮筒2021年6月22日因管線破裂原油外洩，油汙漂浮百公里外，汙染屏東縣琉球鄉岸際與恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，環保人員和海巡署人員在當地清汙。本報資料照
中油大林廠外海卸油浮筒2021年6月22日因管線破裂原油外洩，油汙漂浮百公里外，汙染屏東縣琉球鄉岸際與恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，環保人員和海巡署人員在當地清汙。本報資料照

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