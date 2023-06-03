偏心式左轉道機車也能轉！網讚節省時間又安全
高雄市府交通局6月1日於三民區建國路與和平路口，完成道路標線改善，增設偏心式左轉附加車道讓機車可以直接左轉，節省時間外也能減少事故率，長期關心交通議題的網紅Cheap也大讚是全台標竿。交通局表示，未來會配合養工處道路重鋪工程，盤點合適路口進行改造。
交通局說，該路口原本為典型T字型路口，加上苓雅監理站即將遷建至此，由市區來的車流左轉需求將大幅增加，因此事先改善路口動線，機車族可以自行選擇兩段式左轉或者依照標線與號誌指示直接左轉，提醒騎士直接左轉時應注意對向來車勿搶快。
5月底交通局在建國路另一處的樂仁路口也完成相關改造，根據研究指出，路口增設偏心式左轉附加車道，可減少20％至55％交通事故的發生，左轉車不會擋住直行車，平均旅行時間可減少21%提升路口紓解效率，未來將配合養工處道路重鋪工程，盤點合適路口進行改造。
民眾看到後直呼方便，說該處原有待轉區空間不足狀況，待轉機車太多容易影響到建國路車輛造成危險，改造後讓車流更加順暢；網紅Cheap也稱讚「完全照人本交通、交通平權的理念」，希望其他縣市能跟進。不過也有人擔心，機車若在該處用「切西瓜」的危險方式左轉或迴轉，容易與汽車碰撞發生危險，或是汽車占用停等區影響機車騎士，加強提升駕駛觀念仍重要。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言