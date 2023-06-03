偏心式左轉道機車也能轉！網讚節省時間又安全

高雄市府交通局6月1日於三民區建國路與和平路口，完成道路標線改善，增設偏心式左轉附加車道讓機車可以直接左轉，節省時間外也能減少事故率，長期關心交通議題的網紅Cheap也大讚是全台標竿。交通局表示，未來會配合養工處道路重鋪工程，盤點合適路口進行改造。

交通局說，該路口原本為典型T字型路口，加上苓雅監理站即將遷建至此，由市區來的車流左轉需求將大幅增加，因此事先改善路口動線，機車族可以自行選擇兩段式左轉或者依照標線與號誌指示直接左轉，提醒騎士直接左轉時應注意對向來車勿搶快。

5月底交通局在建國路另一處的樂仁路口也完成相關改造，根據研究指出，路口增設偏心式左轉附加車道，可減少20％至55％交通事故的發生，左轉車不會擋住直行車，平均旅行時間可減少21%提升路口紓解效率，未來將配合養工處道路重鋪工程，盤點合適路口進行改造。