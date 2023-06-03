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偏心式左轉道機車也能轉！網讚節省時間又安全

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
建國路與和平路口道路標線經改善後，增設的偏心式左轉道開放機車直接左轉，讓民眾大讚省時又安全。圖／交通局提供
建國路與和平路口道路標線經改善後，增設的偏心式左轉道開放機車直接左轉，讓民眾大讚省時又安全。圖／交通局提供

高雄市府交通局6月1日於三民區建國路與和平路口，完成道路標線改善，增設偏心式左轉附加車道讓機車可以直接左轉，節省時間外也能減少事故率，長期關心交通議題的網紅Cheap也大讚是全台標竿。交通局表示，未來會配合養工處道路重鋪工程，盤點合適路口進行改造。

交通局說，該路口原本為典型T字型路口，加上苓雅監理站即將遷建至此，由市區來的車流左轉需求將大幅增加，因此事先改善路口動線，機車族可以自行選擇兩段式左轉或者依照標線與號誌指示直接左轉，提醒騎士直接左轉時應注意對向來車勿搶快。

5月底交通局在建國路另一處的樂仁路口也完成相關改造，根據研究指出，路口增設偏心式左轉附加車道，可減少20％至55％交通事故的發生，左轉車不會擋住直行車，平均旅行時間可減少21%提升路口紓解效率，未來將配合養工處道路重鋪工程，盤點合適路口進行改造。

民眾看到後直呼方便，說該處原有待轉區空間不足狀況，待轉機車太多容易影響到建國路車輛造成危險，改造後讓車流更加順暢；網紅Cheap也稱讚「完全照人本交通、交通平權的理念」，希望其他縣市能跟進。不過也有人擔心，機車若在該處用「切西瓜」的危險方式左轉或迴轉，容易與汽車碰撞發生危險，或是汽車占用停等區影響機車騎士，加強提升駕駛觀念仍重要。

民眾擔心若駕駛觀念不足，機車使用左轉道仍容易發生危險，提升駕駛觀念仍是重要課題。圖／交通局提供
民眾擔心若駕駛觀念不足，機車使用左轉道仍容易發生危險，提升駕駛觀念仍是重要課題。圖／交通局提供

車道 網紅 高雄市

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