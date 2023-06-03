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世界自行車日 騎遊菊島沁涼一夏賞美景

中央社／ 澎湖縣3日電

觀光局澎湖國家風景區管理處響應世界自行車日，300多位車友今天同步單車騎乘漫遊，享受包括嵵裡沙灘、鎖港北塔等，全程近17公里的澎湖南環線海景。

2023世界自行車日「騎遊菊島沁涼一夏」活動，今天上午由澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、立委楊曜辦公室主任段湘玲、馬公市長黃健忠、政院南服中心副執行長陳慧玲、縣府旅遊處副處長劉美凡與澎管處長許宗民等人共同鳴笛後，300多位車友魚貫出發，其中來自台灣本島有近百人。

今天的「騎遊菊島沁涼一夏」活動，以澎湖澎南區南環線景點為主，由澎湖遊客中心出發，沿途騎乘繞經鐵線、五德等社區、嵵裡沙灘、鎖港北塔與自行車休憩站，全程約17公里，300多位車友輕鬆體驗騎乘樂趣，欣賞南環的海天美景。

台澎300多位車友在騎乘過程中，還可品嚐仙人掌冰品與仙人掌汁和體驗傳統「井垵敲魚乾」及集章摸彩等活動，享受在澎湖騎乘自行車樂趣。

為響應聯合國訂定6月3日為世界自行車日，同時宣傳台

灣自行車低碳旅遊特色，交通部觀光局上午舉辦舉辦「2023世界自行車日－單車遊程嘉年華及全臺環騎」活動，同時搭配「環騎圓夢App」全台分49個站點同時騎乘出發，合作拼湊台灣自行車環島路線軌跡圖形。

自行車 澎湖縣 單車

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自行車／響應世界自行車日 騎遊菊島沁涼一夏3日登場

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