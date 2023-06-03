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高雄國際旅展開幕 旅宿下殺33折

聯合報／ 記者楊適群王昭月／高雄報導
民眾湧進高雄旅展搶購優惠機票。記者楊適群／攝影
民眾湧進高雄旅展搶購優惠機票。記者楊適群／攝影

2023高雄國際旅展昨開幕，吸引民眾搶好康。主辦單位高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑說，疫情3年重創觀光，政府伸手救援協助產業度過難關，疫情解封，航班旅遊量能爆發，旅宿業者祭出超值住宿券、美食券等下殺33折優惠，迎接下半年旅遊復甦。

兩岸觀光交流停滯多年，何時春燕來也備受關注，大陸國台辦近日表示，台灣民眾赴陸團遊，並不需兩岸協商，交通部長王國材昨參加高雄國際旅展時向對岸喊話，希望基於平等互惠，大陸團客及自由行遊客也能到台灣旅遊。

王國材說，去年10月13日國境解封後至今年5月，有212萬國際觀光客來台，距離600萬來客的目標愈來愈近。交通部加速擴大自由行，盼國際旅客彌補國內觀光業離峰這塊。市長陳其邁說，高雄欠缺航線，沒有密集航班，推觀光很辛苦，南北要平衡，須增加航班，才能將南部好山好水推廣出去。

高雄國際旅展期到本月5日，今年參展廠商近300家、約450多個攤位。台灣虎航攤位昨排滿人龍搶購優惠機票。台灣虎航商務長兼發言人許誌遠表示，此次旅展推出7月1日起高雄飛澳門航線899元起，去年底開闢高雄飛日本航線，預計近期開闢高雄飛金門航線，滿足旅客需求。

會展現場好康不僅有優惠機票，更有旅宿業者名人堂花園大飯店推出超值住宿券、經典美食券、慢活SPA券，價格下殺最低33折，吸引民眾搶購。

旅展 航線 住宿券

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