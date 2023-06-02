屏東鋼鐵廠設太陽光電板 許可證獲准當天竟已完工遭質疑偷蓋

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣崁頂鄉維勝鋼鐵廠日前遭人檢舉疑似違法施作太陽能光電板，能源局獲報調查中。圖為屋頂型太陽光電示意圖。記者張已亷／攝影
屏東縣崁頂鄉維勝鋼鐵廠日前遭人檢舉疑似違法施作太陽能光電板，能源局獲報調查中。圖為屋頂型太陽光電示意圖。記者張已亷／攝影

屏東縣崁頂鄉維勝鋼鐵廠日前遭人檢舉，疑似違法施作太陽能光電板，能源局獲報已派人現勘、調閱相關資料調查中，屏東縣城鄉處則指該廠皆依法申請許可，查無違規事證，業者也強調無提前施工，但若查明違法，業者恐遭違反電業法處100萬以上、1000萬元以下罰鍰。

能源局表示，日前接獲民眾檢舉維勝鋼鐵於廠房屋頂上建置太陽光電板後，已派員至現場勘查，並收集廠商施工日誌等相關行政資料，另要求業者陳述意見，現進行簽辦中，若經查明廠商確實違法施工，將依違反電業法第15條第1項，視違規次數、裝置容量等標準，裁罰100萬元至1000萬元不等罰鍰。

能源局指出，若業者屬於建築整合型太陽光電，從無到有蓋起一整棟建築物，其中的光電板將屬建材，申請建築執照通過後，可先行施作，爭議較小，但仍須通過發電設備等申請才可以接電、發電，而此案屬於一般屋頂型光電，在既有的屋頂上施作，電板無法主張是建材的一部分，但業者依舊強調提前設置的支架不是發電設備，無違法疑慮。

縣府城鄉處表示，於4月11日收到經濟部發文，核發維勝鋼鐵場工作許可證，該廠可以合法開始施工，過程中也沒有接獲其他違規舉報。

對於民眾質疑是否有提前施工等違規情事，城鄉處表示，維勝鋼鐵皆按照行政程序申請太陽光電發電業的工作許可證，目前都沒有接獲相關違法事證。

屏東縣 建築

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