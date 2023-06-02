加速危老重建 高市5樓以下透天設綠能免繳回饋金

高雄市推動綠化面積達55萬平方公尺，約1座衛武營都會公園綠化量。近期更完成修法包括綠能設施部分免繳納回饋金，以提高5層樓以下透天建物申請危老舊建物加速重建意願。

為打造高雄成為生態綠能城市，高雄市工務局研訂綠建築自治條例、建築物設置太陽光電設施辦法等全國創新法令，並於民國103年創設「高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法」。其中，辦法設計項目高雄厝陽台、綠能設施及通用化設計，為全國首創綠能設計手法，迄今合計綠化面積達55萬平方公尺，約為1座衛武營都會公園綠化量。推動至今不僅受產業界重視，間接影響其他縣市相繼推動。

工務局建築管理處今天新聞稿表示，「高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法」是依高雄市建築管理自治條例第72條之1規定訂定，至今已邁入第11年，期間歷3次修法。這次第4次修訂已於今年5月15日公告發布，修法重點為放寬都市危險及老舊建築物加速重建，設置綠能設施部分免繳納回饋金，以提高5層樓以下透天型建築物申請都市危險及老舊建築物加速重建意願，不但改善都市景觀，民眾居住安全也得以有效提升。

另考量透天建築雨水貯集設施維護管理不易，以及效益不高等因素，並提高5層樓以下透天型建築物設置綠能設施意願，刪除「應設置雨水貯集設施」規定。以因應太陽光電發電設施技術及效率日益提升，併同調整太陽光電發電設施設置量。

建管處表示，永續城市發展需要前瞻性策略佈局，高雄已依中央2050淨零碳排政策，透過成立綠電推動小組、漁電共生專案辦公室，達成太陽光電6年1.25GW計畫，至今每年可減碳148萬公噸。未來將修訂「高雄厝4.0計畫」強調防疫健康建築，逐步實現生活與環境共好、共榮發展願景。