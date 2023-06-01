高市府推動「完全街道」 市區64路口設置左轉專用道

台灣交通事故死亡率高於歐美國家，高雄市去年車禍死亡人數175人。鄰國日本幾乎各路口均設右轉車道，學者建議高市府推動車道瘦身及左轉專用道，藉此降低3至5成事故率。交通局表示，高雄市區64處路口設置左轉專用道，今年也會配合工務局施工持續規畫車道瘦身及專用道，營造能讓所有用路人都覺得安全舒適又方便的「完全街道」。

高雄市交通局推動「完全街道」設計概念，今邀陽明交通大學運輸與物流系教授吳昆峯南下演講，市府新工處、養工處及地政局土開處等人員參與，盼在未來新闢道路或刨鋪路面時同步進行更新，讓正確道路設計形成府內共識。

吳昆峯指出，高雄整體環境具備國際城市樣貌，若能落實橫向整合，都市計畫階段就進行道路分級，依據快速廊道、城市要道、生活圈道路等概念區分主次要道路，不僅可以依據分級提供用路需求，救災時也能據此判斷哪些道路必須優先搶通。

此外，車道並非愈寬敞愈好，過寬車道可能導致路口出現較多衝突點，車行速率也比較快，另排擠弱勢用路人的使用空間，一般市區道路寬度其實3公尺就夠用。

吳也提及，日本原則上各路口皆須設置右轉（台灣為左轉）車道，除非車流未滿每小時200輛，且轉向比小於20％。以台灣而言，路口轉向需求高，路口事故占全部事故6成之多，一半以上事故與轉向車流有關，若設「完全偏心」轉彎車道可減少20％至55％事故，奇數車道設計尤佳。