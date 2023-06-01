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屏東好茶舊部落石板家屋重建 成大考古所共同參與

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大考古所師生前往屏東霧台好茶舊部落，進行傳統石板家屋的整修。圖／成大提供
成大考古所師生前往屏東霧台好茶舊部落，進行傳統石板家屋的整修。圖／成大提供

屏東霧台好茶舊社區內的傳統石板屋展開修復，成大考古所老師台邦．撒沙勒，向文化部申請經費修復自家老宅，並帶領學生共同參與，讓傾頹的老屋重現昔日光彩。

台邦．撒沙勒表示，好茶舊社石板屋聚落為台灣2級古蹟，2016年入選「世界建築文物保護基金會」（WMF）世界建築文物守護計畫名單，是台灣第2個入選的世界級文化資產，更是唯一被列入的原住民聚落。

台邦．撒沙勒表示，1977年國小畢業後，就隨族人遷離舊好茶，聚落家屋無人居住而傾頹，幾乎淹沒於荒煙蔓草中。

2021年他向文化部資產局申請修護家屋，2023年獲通過。

今年初他委託家屋修護經驗豐富的部落族人綽號「小獵人」的杜義雄先生組成工班，帶領來自好茶、阿禮、神山等部落的族人，展開家屋整修等事宜。

他表示，魯凱族傳統的家屋分為「木樑」與「砌牆」兩個部份，木樑製作必須經過伐樹、去皮、刨木、磨製等工序，再徹底風乾才能成為家屋樑柱。

工班選用部落周遭的相思樹做為木樑，伐樹和刨木有一定的專業與危險，唯經驗豐者才能上手，同學們在旁觀摩鋸木、去樹皮等作業並拍攝和記錄。

家屋整修另一個重要工程是砌牆，學生們參與了最基礎的家屋整地，並拍攝與記錄重修的過程。

石板是整建重要建材，重建過程用的石板有的來自於早年家屋的屋頂，因木樑腐朽支撐不住石板重量而塌落，所幸多數石板未破裂。

學生在工班指導下，將倒落之石板依據尺寸與輕、重程度排列整齊。隨著地基的清理，昔日台邦．撒沙勒老師家臥室地板在睽違數十載後終於重見天日。

在整理地基的過程，陸續發現了台邦．撒沙勒家族早年的生活物品，大半是他的母親過去擔任醫療保健員兼助產士時使用的藥瓶和鋁罐。

此外，杜義雄也一眼認出當時小學生規定穿著的膠鞋。工班在整建家屋過程時，大夥心中封存已久的記憶盒子都被打開了，彼此笑談昔日在部落生活時的景象，甚至有人回想起小時候打針時的心理恐懼等點滴。

成大考古所近2年來，2度進入屏東縣霧台鄉踏查魯凱族好茶舊社聚落古蹟歷史，每一次都收穫良多，師生已著手規劃將3度進入好茶舊社，進一步進行考古學相關研究。

成大考古所師生前往屏東霧台好茶舊部落，進行傳統石板家屋的整修。圖／成大提供
成大考古所師生前往屏東霧台好茶舊部落，進行傳統石板家屋的整修。圖／成大提供
成大考古所師生前往屏東霧台好茶舊部落，進行傳統石板家屋的整修。圖／成大提供
成大考古所師生前往屏東霧台好茶舊部落，進行傳統石板家屋的整修。圖／成大提供
成大考古所師生前往屏東霧台好茶舊部落，進行傳統石板家屋的整修，許多老屋因為沒有人居住而傾頹。圖／成大提供
成大考古所師生前往屏東霧台好茶舊部落，進行傳統石板家屋的整修，許多老屋因為沒有人居住而傾頹。圖／成大提供

考古 屏東縣 文化資產

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