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昔日藝人轉型賣創意 疫後在高雄旗山開創新據點

聯合報／ 記者王勇超王慧瑛／高雄即時報導
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供

昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，30年在台灣風景區老街開設不同展覽館，因創新有趣風格吸引遊客上門，嗅到疫情後商機的徐孟光，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，提供包括「同時有7個你」、「倒立世界」、「便中有你」、「旗山到玉山，只要一分鐘」，20多項奇幻有趣的視覺體驗，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。

58歲徐孟光年少時曾主演星星之我心的續集「星星的故鄉」，長大後的彬彬，和電影魔胎及竹劍少年的男主角。退伍後就退出娛樂圈，投入展覽業，展出年輕時蒐集世界各地珍奇展品，熱情已延續30年。

徐孟光表示，他已辦超過百場的各類展覽，包含陸地動物、海洋生物、侏玀紀恐龍到秦朝兵馬俑、星際太空展＇失戀博物館、鬼怪殭屍，也數度到對岸展出。近3年遇疫情重擊，除了要照顧員工外，還要努力撐著不能倒下，近期到高雄旗山老街開設新館，大秀創意。

此次在高雄推出的新奇視覺展，讓大家走訪高雄著名傳統老街時，也能看到多元世界的奇妙，其中的顛倒空間房間怎麼看起來怪怪的？椅子怎麼在牆上？人怎麼可以輕鬆飛起來？遊客能輕鬆拍出不受地心引力控制的神奇畫面，成為「倒立大師」。

另，1人變身多人是透過利用多面鏡子製造出無數個分身的特效，左右看看，再算算有幾個你？視覺上與自己的複製人坐在圓桌前的錯覺效果。「犀牛便便有你」則是只要臉放在洞裡，一按就能拍出被犀牛拉出來的樣子，令人莞爾。遊客花1分鐘就可以從炎熱的高雄旗山爬到寒冷的南投玉山，逼真的玉山石碑埸景，讓人忍不住駐足。

旗山館位於旗山區中山路88號，目前是布展試營階段，營業時間為假日11時至晚間6時，館方推出友愛鄉親活動，即日起到6月30日，設籍在旗山、美濃者可免費入場，歡迎大家來體驗新奇世界。

昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
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昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
昔日藝人徐孟光30年前棄影投入搜奇展覽，近日在高雄旗山老街開設「有點好玩館」，希望為傳統老街帶來新的觀光賣點。圖／徐孟光提供
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