8旬翁失智常因小事吼老婆 旗山醫院幫他找資源讓家人喘口氣

高雄一名8旬老翁經常情緒失控，因為小事發脾氣，對相依為命的老婆大吼大叫。旗山醫院失智共同照護中心接獲轉介，診斷出陳翁有失智症後，協助他連結相關資源，讓居家照服員協助幫他忙盥洗、整理家庭環境，讓陳翁的老婆得以喘息。

旗山醫院神經內科醫師蔡松年說，陳姓老翁（85歲）年輕時以務農為生，兒女成年後到都市上班，陳翁前幾年決定退休後，與年齡相仿的老婆相依為命「老老相顧」，陳翁常常忘東忘西，越來越容易因為生活小事與老婆起爭執，兒女也覺得很困擾。

蔡松年表示，高雄市長期照顧管理中心的個案管理師，在得知陳姓老翁的家庭困境，研判陳翁可能有失智症，將陳翁轉介到旗山醫院失智共同照護中心，診斷後確定陳翁有失智症，後續持續協助提供家屬支持服務。

蔡松年說，高雄旗美九區包括旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、内門、茂林、桃源、那瑪夏這九區，是高雄市最高齡社區，65歲以上人口已超過25%，社區內對於長照居家式資源需求越來越高。

居家式資源依類型分別由衛生局和社會局管理提供；所以第一線的居家照服相關的人員對於個案的整體情況，和其家庭的需求評估若能更明確和清楚，將有助於個案的照護品質。

共照中心可以提供第一線的居家照服人員對於失智症的相關知識，包含失智症症狀、用藥、各診斷與治療之間的關係、相關證明的開立條件和時機等等，透過教育和討論，以讓居家照護品質更加提升。