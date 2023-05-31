世界無菸日 高市推「菸害大哉問」抽好禮

今天是世界無菸日，高雄市政府衛生局在「雄健康」臉書粉專舉辦「菸害大哉問」活動，即日起至6月4日答題滿分可參加抽獎，將送出150個真空環保隨行杯。

衛生局發布新聞稿表示，只要到「雄健康」臉書（Facebook）回答問題就有機會抽好禮。參加3步驟是追蹤臉書「雄健康」、按讚活動貼文和參加菸害大哉問，所有答案都在新聞稿內文。

世界衛生組織將每年5月31日訂為世界無菸日。今年主題是「我們需要的是食物，而不是菸品」，鼓勵世界各國政府終止補貼菸草種植，支持農民種植可持續生產的作物，改善糧食安全和營養，並為防止荒漠化和環境退化而努力。

衛生局表示，菸品除了對經濟及環境的影響外，對民眾健康的危害更不勝枚舉。近年電子煙崛起，青少年電子煙使用率逐年升高。據國民健康署青少年吸菸行為調查，國中學生、高中職學生電子煙使用率民國110年為3.9％、8.8％，較108年（2.5％、5.6％）上升，電子煙在沒有法源依據下難以取締開罰。

菸害防制法修正法今年3月22日正式施行，將電子菸納入管理，包括全面禁止電子煙、增訂健康風險評估審查機制、禁菸年齡從18歲調高至20歲、菸品容器警示圖文面積由35％增加至50％、禁止使用經中央主管機關公告禁用的添加物、加重罰則及擴大禁菸場所等。

衛生局提醒，為了自身與家人的健康，及早下定決心戒菸，讓自己「遠離菸害」，如有戒菸需求，可依自己的需要利用各項戒菸服務，包括門診戒菸治療服務、免付費戒菸專線0800-63-63-63、戒菸班或社區藥局戒菸諮詢服務。