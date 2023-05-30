高雄大寮大排、鳳山溪魚群死亡 初判缺氧高溫所致
高雄市鳳山溪、大寮灌溉大排今天同時出現死亡魚群，民眾通報憂心是無良廠商偷排廢水。環保局稽查未發現排放廢水致污染狀況，初步研判為缺氧及高溫炎熱所致。
環保局今天發布新聞稿表示，鳳山溪大智陸橋至大東橋河段，以及大寮區大寮圳第二幹排有死魚漂浮情事，數量逾百。經稽查、採取水樣送驗，除溶氧略為偏低外，未發現異常情形。
高雄市議員邱于軒表示，大寮頻繁發生空污、水污事件，民眾將公權力視為無物，每個月都有2至3次偷排情形。
環保局發布新聞稿表示，根據採樣結果，研判是目前為枯水期，水體基流量不足，且高溫炎熱致水溫偏高、水中溶氧過低。目前已派工加緊打撈死魚，今天會完成清理。
根據環保局送驗結果，鳳山溪沿岸、溪面死魚多為吳郭魚（約10至25公分），初步檢驗水質鳳山溪水質pH值7.70、導電度910μS/cm、水溫為攝氏30.6度、溶氧2.13mg/L。除溶氧略為偏低外，沒有其他異常。
另外，大寮圳第二幹排漂浮約10多尾死魚，現場水質pH值7.86、導電度554μS/cm、水溫攝氏33.4度、溶氧0.65mg/L，發現溶氧偏低、水溫偏高情形。人員巡視上游及周邊未發現有排放廢水致污染水體情形。
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