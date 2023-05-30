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網傳高雄義享B館威秀影城被漢神搶走 義联集團：非事實

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
義享天地Ａ館、Ｂ館建物，是高雄重要的地標之一。圖／取自義享天地官方網站
義享天地Ａ館、Ｂ館建物，是高雄重要的地標之一。圖／取自義享天地官方網站

近日在PTT實業坊高雄看板上，有網友貼文自己一段夢境，並指稱義享天地B館的威秀影城合作異動，將跳槽至漢神百貨，引來廣大網友留言熱議，讓義联集團今天也趕緊對外發出聲明，雙方保持合作關係，傳聞皆非事實。

PTT高雄板網友先是以閒聊貼文談自己做了異夢，之後直接指名「義享經營者，真的問題很大」，接著直接批評義享B館有招商問題，更直指威秀影城要跳槽至漢神百貨，富邦將付清解約金，遑論內容是真是假，從底下持續不斷的留言，已顯出不少網友對高雄百貨經營，多有意見。

關於網傳義享天地B館與威秀影城合作關係生變，甚至跳槽鄰近百貨之傳聞，義联集團今天下午緊急闢謠發表聲明。

義联集團指出，義享天地A館已有高雄萬豪酒店與義享時尚廣場對外開業運營，其B館是由義联集團旗下義享樂公司所經營。

至於，其中11至14樓規劃為威秀影城，義联集團說明，義享樂與威秀雙方一直保持合作關係，且義享天地B館的工程也正持續進行中，營運後屆時搭配義享天地A館，將會成為南台灣的國際新亮點。

昨晚有網友臉書評論義享天地，讓義联集團發出正式聲明闢謠。圖／取自PTT實業坊
昨晚有網友臉書評論義享天地，讓義联集團發出正式聲明闢謠。圖／取自PTT實業坊

威秀影城 PTT

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