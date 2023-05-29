疫後首個陸籍金門返鄉團 參與浯島邑主城隍爺遷治慶典
浯島邑主城隍爺遷治343週年慶典今盛大舉行，金門浯島城隍廟管理委員會為擴大活動參與對象，並鼓勵旅外鄉親返鄉共襄盛會，特邀福建省金門同胞聯誼會鄉親返鄉參與活動，由於是新冠肺炎後首場陸籍鄉親返鄉團，碼頭迎賓時場面溫馨感人，他們都盼未來小三通恢復往來，讓返鄉回復常態。
省金胞聯一行26人，由前省金胞聯誼會長陳慶元領隊，於昨上午10點多搭乘新武夷客輪抵達水頭碼頭，受金門縣議長洪允典、立委陳玉珍、副縣長李文良、金門縣陳氏宗親會理事長陳進源等人率隊熱烈迎接，金門縣議會特地製作「歡迎回家」大紅布條在碼頭迎賓。
迎接現場並逐一獻上迎賓花環，一時間整場溫馨感人。有鄉親激動表示「踏上家鄉土地回家的感覺真好！」。浯島城隍廟管委會表示，這次活動是兩岸新冠肺炎疫情爆發三年來首次專案獲准返鄉的團體，印證相連血脈的親情不會因現實阻隔而割捨，該返鄉計畫深具特殊價值意義。
據了解，目前金門旅居福建省的陸籍鄉親約有9980餘人，這次疫情解封後首次四月十二迎城隍繞境活動，雖有很多鄉親想返鄉參與，卻受限疫情防控入境管制無法順利如願，所幸最後在各單位的通力協助下，省金胞聯鄉親始專案獲准返鄉參與城隍慶典活動。
省金胞聯團昨也前往金門縣議會，受洪允典與議會團隊盛情接待，拜會過程氣氛熱絡，心情和諧愉快。省金胞聯鄉親們除表達對金門各界協助的成行表示感謝之外，也盼望新冠疫情可以早日結束，讓兩岸小三通恢復正常往來。
浯島城隍廟管委會指出，浯島邑主城隍爺是金門人崇敬的守護神祉，300年來庇祐著金門風調雨順，國家太平，人民安樂，在每年在遷治周年紀念日都會舉辦盛大的祭祀慶典，演化至今已成為金門島最重要的觀光和宗教活動，全金門皆權利動員，旅外金門鄉親也會專程返鄉參與。
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