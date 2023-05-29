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認識原住民 屏大專班製作排灣族單管口笛與吹奏

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，學生們在老師帶領下認識排灣族單管口笛。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，學生們在老師帶領下認識排灣族單管口笛。記者劉星君／攝影

屏東大學原住民專班從2020年起獲原民會音樂產業人才培育計畫經費補助，開設「原住民族音樂製作與應用學分學程」，帶領學生們認識原民豐厚的音樂文化，其中原住民樂器製作與實務課程，這學期帶領學生認識排灣族單管口笛，從製作到吹奏，領略原民樂器藝術美學。

走進課堂，學生們從零學起，老師帶領下製作排灣族的單管口笛，從竹子的選材、取段、穿孔、試音到吹奏，參與每個製作工法，瞭解排灣族單管口笛的文化內涵。

原住民族樂器製作與實務課程為2學分，大一到大四都可選修，除原專班，外系學生也有參與，文創系四年級林晏璇、陳思璇，來自台中、台北，她們說，因為大四畢展專題探訪泰武部落，想對排灣族文化更了解，選修這堂課。

陳思璇說，吹奏單管口笛時，因為原住民古調中經常有快速連音，在吹奏時，指法要非常熟練，挑戰很大。

原專班二年級的林柏軒是來自花蓮阿美族與瑪家排灣族，他說，選修這堂課對於樂器與音樂製作很有興趣，也才發現製作傳統樂器不容易，尤其口笛的篩子，要很有耐心，若環節錯誤，聲音就無法呈現。

屏東大學指出，原住民族音樂製作與應用學分學程，三大領域，文化基礎、原民音樂及音樂製作，須修畢至少20學分。這學期9堂課，除文化課程外，還包括原住民族樂舞、音樂軟體應用、在地音樂流程製作與實務、原住民族樂舞展演實務、原住民族數位影片製作及樂器專長指導等。

「原住民族樂器製作實務」邀請業師協作，這學期製作排灣族單管口笛，之前製作排灣族雙管鼻笛，下學期預計以排灣族口簧琴為主題。

屏東大學指出， 學生製作口笛，練習老師提供的傳統指定曲「Ljulimai思念」外，也嘗試將單管口笛與其他樂器創作，吹奏全新樂章。

屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，這學期教導學生製作排灣族單管口笛，並練習吹奏。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，這學期教導學生製作排灣族單管口笛，並練習吹奏。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，這學期教導學生製作排灣族單管口笛，從竹子的選材、取段、穿孔、試音到最後吹奏，實際操作感受原住民樂器藝術美學。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，這學期教導學生製作排灣族單管口笛，從竹子的選材、取段、穿孔、試音到最後吹奏，實際操作感受原住民樂器藝術美學。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，也有外系學生選修，更認識原住民音樂特色。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，也有外系學生選修，更認識原住民音樂特色。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，學生們在老師帶領下認識排灣族單管口笛。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，學生們在老師帶領下認識排灣族單管口笛。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，這學期教導學生製作排灣族單管口笛，從竹子的選材、取段、穿孔、試音到最後吹奏，實際操作感受原住民樂器藝術美學。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，這學期教導學生製作排灣族單管口笛，從竹子的選材、取段、穿孔、試音到最後吹奏，實際操作感受原住民樂器藝術美學。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，這學期教導學生製作排灣族單管口笛，從竹子的選材、取段、穿孔、試音到最後吹奏，實際操作感受原住民樂器藝術美學。記者劉星君／攝影
屏東大學開設原住民族樂器製作實務課程，這學期教導學生製作排灣族單管口笛，從竹子的選材、取段、穿孔、試音到最後吹奏，實際操作感受原住民樂器藝術美學。記者劉星君／攝影

原住民 排灣族 屏東

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