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屏東縣廢漁網回收再利用開跑 年度總獎勵金再提高

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今年度持續推動廢棄漁網回收、妥善處理與再利用作業，廢棄漁網以每公斤15元獎勵金回收，即起至今年2023年11月30日或兌完為止。圖／屏東縣府海漁所提供
屏東縣政府今年度持續推動廢棄漁網回收、妥善處理與再利用作業，廢棄漁網以每公斤15元獎勵金回收，即起至今年2023年11月30日或兌完為止。圖／屏東縣府海漁所提供

維護海洋生態及順應國際趨勢，屏東縣政府今年度持續推動廢棄漁網回收、妥善處理與再利用作業，廢棄漁網以每公斤15元獎勵金回收，即起至今年2023年11月30日或兌完為止。

屏東縣政府指出，今年度獎勵金提高至37萬5千元，預計回收至少25公噸廢漁網，對象限設籍屏東縣漁民。為提升廢漁網再利用率目標，回收前須先拆除廢網的浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物，經清潔乾淨、打包或繩索綑綁等前處理作業後才可兌換，若未拆除相關配件、雜物或不可回收的材質，則不予回收。

屏東縣海洋及漁業事務管理所指出，漁民可將廢棄漁網在每月第二、三周的星期四，攜至東港鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港及塭豐漁港等暫置區回收，其它未有暫置區的漁港，漁友可向當地漁會登記，或撥打大仁科技大學服務專線0970-233-322，另行安排回收時間，歡迎漁民踴躍登記。

海漁所表示，棄置漁網會導致破壞棲地、危害海中生物包括纏繞鯨豚、海龜等，甚至影響船舶航行安全。在海委會海洋保育署的支持下，屏東縣政府兩年來共收購16公噸廢漁網，其中經前處理可再利用的廢漁網高達9成以上，規畫將回收的廢棄漁網轉向再利用的機會，從源頭管控，末端清除廢棄漁網具，回收可再利用資源，落實資源循環再生。

屏東縣政府 漁民 鯨豚

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