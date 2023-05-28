聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁籲 整合南高屏水資源

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

近日幾波降雨，一解高雄水情乾渴，高屏溪攔河堰川流量由3.8cms（立方公尺／每秒）上升到36.1cms，高雄市長陳其邁直言「雨下對地方」，並指因應極端氣候挑戰，台南、高雄、屏東地區水資源區域治理，未來必須更密切合作。

高雄市長陳其邁昨參加鳳荔季活動，天空飄起細雨，他根據經濟部水利署南水局資料主動報喜，至昨上午11時止，高屏溪攔河堰川流量為36.1cms，比4月一度下滑至5cms以下，已顯著攀升，市府將根據雨量作水情燈號調整參考。

陳其邁說，山區雨量不錯，也下對地方，對挹注地下水源很有助益，高市抗旱水井5月首波降雨後已停抽，另高雄甲仙攔河堰越域引水到台南，也對南化水庫挹注很大，高雄抗旱水井停抽期間，以伏流水及地面水供應用水。

陳其邁認為，因應極端氣候挑戰，建立韌性永續水資源管理很重要，經濟部水利署也希望汛期後，推動在地滯洪概念；他說，區域間水資源管理機制尤其重要，未來南高屏3縣市，在水資源聯合管理上須更密切合作。

陳其邁 水資源

延伸閱讀

陳其邁公益拍賣「玉荷包甜度18.8度」 台塑6.8萬搶標義助老人

高雄鳳荔季登場 陳其邁賣力推銷最好吃鳳梨與荔枝就在大樹

雨下對地方 高屏溪攔河堰川流量「起死回升」

高屏溪川流量續升 陳其邁：水情燈號將據雨量調整

相關新聞

輕航機救恆春機場 玩家盼解禁

屏東恆春機場停飛9年，縣府昨起二天辦「屏東3D鐵人體驗嘉年華」陸海空體驗活動，透過專案申請，串連高樹鄉「皆豪輕航機飛行場...

唐代壁畫 金門展出

「盛世壁藏－唐代壁畫文化特展二部曲」將於5月30日至6月16日，首度從台灣跨海到金門縣文化局展出；現場還有提供漢服體驗、...

陳其邁籲 整合南高屏水資源

近日幾波降雨，一解高雄水情乾渴，高屏溪攔河堰川流量由3.8cms（立方公尺／每秒）上升到36.1cms，高雄市長陳其邁直...

高鐵通車13年 左營後站仍荒涼

高鐵左營站具備三鐵共構優勢，前站高樓林立車水馬龍，但後站通車13年至今相對落後，議員質疑，高鐵站是高雄最大交通樞紐中心，...

墾丁國小 夢幻潛水畢典

屏東墾丁國小鄰近大海，校訂課程以海洋學校為主軸，校內多名教師取得潛水員證照，今年連續第4年辦海底畢業典禮，台灣潛水公司日...

閃光路口改成三色號誌 高雄深夜事故率下降23％

凌晨4點至6點事交通事故死傷的尖峰時段，交通部行文各縣市研議針對此時段的閃光號誌路口，改回三色號誌管制。高市交通局表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦