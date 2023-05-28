陳其邁籲 整合南高屏水資源

近日幾波降雨，一解高雄水情乾渴，高屏溪攔河堰川流量由3.8cms（立方公尺／每秒）上升到36.1cms，高雄市長陳其邁直言「雨下對地方」，並指因應極端氣候挑戰，台南、高雄、屏東地區水資源區域治理，未來必須更密切合作。

高雄市長陳其邁昨參加鳳荔季活動，天空飄起細雨，他根據經濟部水利署南水局資料主動報喜，至昨上午11時止，高屏溪攔河堰川流量為36.1cms，比4月一度下滑至5cms以下，已顯著攀升，市府將根據雨量作水情燈號調整參考。

陳其邁說，山區雨量不錯，也下對地方，對挹注地下水源很有助益，高市抗旱水井5月首波降雨後已停抽，另高雄甲仙攔河堰越域引水到台南，也對南化水庫挹注很大，高雄抗旱水井停抽期間，以伏流水及地面水供應用水。

陳其邁認為，因應極端氣候挑戰，建立韌性永續水資源管理很重要，經濟部水利署也希望汛期後，推動在地滯洪概念；他說，區域間水資源管理機制尤其重要，未來南高屏3縣市，在水資源聯合管理上須更密切合作。