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閃光路口改成三色號誌 高雄深夜事故率下降23％
凌晨4點至6點事交通事故死傷的尖峰時段，交通部行文各縣市研議針對此時段的閃光號誌路口，改回三色號誌管制。高市交通局表示，2019年起陸續調整，目前已經完成近3千處路口，直至去年底，高雄市夜間（22時至06時）整體肇事件數發生率下降23％，成果顯著。
凌晨4至6點是交通事故死傷尖峰，交通部4月底發文各縣市，請各縣市研議該時段閃光號誌路口，改回三色號誌管制。
高市交通局指出，為降低夜間肇事案件發生及嚴重程度，交通局自2019年起陸續調整高雄市主要路段夜間閃光路口改為號誌全日三色運作，已調整近3千處。
此外，考量深夜路口車流較少，為避免民眾久候，交通局也同步把紅綠燈周期秒數縮短，從120秒或90秒，縮短為60秒，以符合行人通過最短秒數規畫。
交通統計，2019年3月起從九如路段開始試辦，持續追蹤1年，各別路段夜間事故件數均下降15%至20%不等。直至去年止，高雄市夜間22至06時的整體肇事件數發生已經比2019年下降23%。
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