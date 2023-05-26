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郭台銘27日高雄行？ 黃復興系統澄清絕無此事

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
為化解外界疑慮，黃國雄（山）黨部特別發出相關說明。記者徐白櫻／翻攝
為化解外界疑慮，黃國雄（山）黨部特別發出相關說明。記者徐白櫻／翻攝

鴻海集團創辦人郭台銘爭取總統提名失利，原本傳出明天（27日）會來高雄果貿參加一場黃復興系統安排的感恩會活動。對此黃國雄黨部發出公告澄清，郭台銘沒有感恩之旅，要大家勿聽信未經查證的信息。主委張平海也強調，一切都是誤傳，從頭到尾都沒有辦感恩會這回事。

郭台銘2日曾在高雄左營眷村舉辦座談會，現場反應熱烈。雖然爭取提名失利，郭台銘有意辦感恩之旅，外傳27日要到高雄左營出席黃復興系統所舉辦的活動。

對此傳聞，國民黨深藍人士感受不小壓力。黃國雄（山）黨部主委張平海說，很多訊息都是捕風捉影，黨部沒有辦活動，也沒有邀請郭台銘，不知消息從何而來，根本是誤傳。

左營區黨部主委余華淵進一步澄清說，經他詢問里鄰長、大樓管委會或協會總幹事，各地都沒有相關活動，不過左營黨部4月間確實有想邀請郭台銘、侯友宜到果貿，時間訂在5月20日，因郭辦認為這個時間點太晚，後來其他人安排了5 月1日在林皇宮辦台灣領袖講座，後來沒有再提這件事。

挺郭台銘的前高雄縣楊秋興也說，近日未接獲郭台銘要來高雄的訊息，日前看見新聞才知道，可能真的是誤傳。

郭台銘 黃復興 楊秋興

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