熱心公益不停歇 新敬業老闆楊肅謙送弱勢團體訂製外套

長期投入地方公益的金門新敬業機車行董事長楊肅謙及負責人陳美霞昨日特別致贈金門縣福田家園及晨光基金會的服務對象及工作員，每人一件精美外套，看到有一件專屬的特製外套，弱勢的鄉親與員工都很開心，頻頻向他們致謝。

楊肅謙及陳美霞夫婦，在金門經營機車行有成，但行有餘力也一直致力於公益事業，平日經常捐助物資及引介資源給金門縣福田家園等公益團體，對地方各種公共事務的支持更是不遺餘力，深獲地方好評。

楊肅謙昨偕同其子光順興機車行負責人楊駿瑋與縣議員楊育菡一起到弱勢團體行善，楊肅謙表示，晨光基金會及福田家園的同仁，平日要照顧鄉親，工作十分辛苦，因此在這次捐贈外套的過程中，除了致贈福田家園的服務對象新衣服外，特地也將工作員也納入，同時也要求製衣廠商，一定要提供兼具美觀及保暖效果，務必要讓晨光基金會及福田家園所有同仁及服務對象能拿到符合他們需求的外套。

楊肅謙表示，希望透過此次的捐贈活動來關懷地區更多的社福團體，把愛心散布給每一個弱勢的族群，期待更多地方企業和善心人士，能提供更多生活物資來幫助他們。

基金會創辦人施美珠及福田家園主任陳長源非常感謝來自社會的關懷，尤其是感謝楊董事長一家人的愛心及關懷，讓工作團隊及機構的服務對象感受到社會滿滿的愛，而這股動力也讓基金會及福田家園的同仁能更加努力，一起提供更優質的服務，同時也期待地區善心人士可以一起攜手做公益，讓機構及基金會有更多的後援，來提供更好的服務。