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15家山海品牌立院行銷南方美味 邱議瑩力推高雄農漁產

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
立委邱議瑩力邀立委賴瑞隆、李昆澤、劉世芳、邱志偉、林楚茵、林宜瑾等人逛攤助陣，盼向全台民眾推廣高雄好吃營養水果及新鮮漁產。圖／邱議瑩立委辦公室提供
立委邱議瑩力邀立委賴瑞隆、李昆澤、劉世芳、邱志偉、林楚茵、林宜瑾等人逛攤助陣，盼向全台民眾推廣高雄好吃營養水果及新鮮漁產。圖／邱議瑩立委辦公室提供

高雄市農漁產品今天在立法院康園前廣場擺攤舉辦「山海大收穫mountain and sea harvest」特展，介紹大高雄海洋、山城的多元文化及地方產業，透過15家業者說明地方設計、風土物產，展現專屬高雄南方的風土滋味。

「山海大收穫」匯集高雄農漁會、青年品牌等15家農漁村品牌，一次帶來高雄市最精彩的風土物產，邱議瑩指出，「這是一場非典型農漁產品推廣活動，要走出不一樣的路線。」由美濃在地團隊「米濃聚落」策展。

高雄是水果之都，邱表示，有山、有海、面積又大，每月都有不同時令水果，水果多樣性是其他縣市無法比擬的。比如這週開始，大樹區當季的玉荷包荔枝，都已經收成上市。

「玉荷包荔枝皮薄肉厚籽小、鮮嫩香甜多汁。」大樹區農會表示，今年的甜度達20度以上，每年僅2周產期，但經濟產值高達12億元。

前一陣子高雄缺水時，邱議瑩指出，得力於水利署通力合作，協調送水車到山上灌溉，才能讓今年的玉荷包不至於因缺水而歉收。

除玉荷包荔枝外，今天高雄各區農漁會中分別帶來農產如鳳梨（大樹）、香蕉及香蕉製品（旗山）、上周甫收成的147米（美濃）、木瓜、蓮霧、山茶（六龜、杉林)、芭樂（大社）、蜂蜜及龍鳳酥（內門）等農產品。在漁產部份，高雄各區漁會分別呈現龍虎石斑、午仔魚、虱目魚、烏魚子等美味。

「小甜心手工果醬，剛從世界柑橘類果醬日本大賽中，榮獲一金、一銀、兩銅好成績!」邱議瑩指出，高雄在地近年有不少優質的青年創業家，像是Jankombu 珍 康普茶（桃源藤枝）、小甜心 手工果醬（內門）、草澤精釀（美濃、杉林）、好結果果翠（六龜），都是運用高雄在地食材來製作，各個都是別具特色的青創品牌。

高雄擁有漁產資源相當豐富與多元，邱議瑩提到，漁業年產量約53萬公噸，年產值約324.7億元，漁產量佔全國55%，其中遠洋漁業在高雄漁業年產量占9成，年產值約283.9億元，都是全國第一。

今年高市府已輔導多間漁會建置冷鏈設備，提升冷鏈加工、冷凍廠、產銷調節等功能，並向中央中央爭取計畫總經費1億5145萬元，補助高雄市各漁會的冷鏈計畫，有效從養殖端、生產、儲藏及運輸等環節，維持漁產品穩定。

高雄市農漁產品今天在立法院康園前廣場擺攤舉辦「山海大收穫mountain and sea harvest」特展。圖／邱議瑩立委辦公室提供
高雄市農漁產品今天在立法院康園前廣場擺攤舉辦「山海大收穫mountain and sea harvest」特展。圖／邱議瑩立委辦公室提供
立委邱議瑩力邀立委賴瑞隆、李昆澤、劉世芳、邱志偉、林楚茵、林宜瑾等人逛攤助陣，盼向全台民眾推廣高雄好吃營養水果及新鮮漁產。圖／邱議瑩立委辦公室提供
立委邱議瑩力邀立委賴瑞隆、李昆澤、劉世芳、邱志偉、林楚茵、林宜瑾等人逛攤助陣，盼向全台民眾推廣高雄好吃營養水果及新鮮漁產。圖／邱議瑩立委辦公室提供
立委邱議瑩力邀立委賴瑞隆、李昆澤、劉世芳、邱志偉、林楚茵、林宜瑾等人逛攤助陣，盼向全台民眾推廣高雄好吃營養水果及新鮮漁產。圖／邱議瑩立委辦公室提供
立委邱議瑩力邀立委賴瑞隆、李昆澤、劉世芳、邱志偉、林楚茵、林宜瑾等人逛攤助陣，盼向全台民眾推廣高雄好吃營養水果及新鮮漁產。圖／邱議瑩立委辦公室提供
立委邱議瑩力邀立委賴瑞隆、李昆澤、劉世芳、邱志偉、林楚茵、林宜瑾等人逛攤助陣，盼向全台民眾推廣高雄好吃營養水果及新鮮漁產。圖／邱議瑩立委辦公室提供
立委邱議瑩力邀立委賴瑞隆、李昆澤、劉世芳、邱志偉、林楚茵、林宜瑾等人逛攤助陣，盼向全台民眾推廣高雄好吃營養水果及新鮮漁產。圖／邱議瑩立委辦公室提供

邱議瑩 荔枝

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