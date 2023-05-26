國民年金今年4到12月政府補助一半保費 屏縣12萬人受惠

屏東縣府社會處指出，為照顧弱勢，衛福部依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，補助依規定繳費國民年金保險被保險人50%自付保險費；且被保險人不用提申請，直接開立補助後繳款單，今年5月、7月、9月、11月及明年1月底陸續寄發，帳單內容顯示由政府加碼補助50%金額，每人最多補助9個月，嘉惠屏東縣約12萬名國保被保險人。

社會處指出，國民年金提供「老年」、「身心障礙」、「遺屬」三大年金給付，及「生育」、「喪葬」二種一次性給付，被保險人只要按時繳納保險費，均可以依相關規定請領。由於國民年金保險被保險人多數收入較不穩定，往往等到要請領相關給付時才發覺已累積高額欠繳保費而權益受阻。

社會處提醒，本次政府主動協助保費補助一半，事實上國民年金保險針對經濟弱勢的被保險人，原本就有保費補助機制，只要是被保險人，皆可申請「被保險人所得未達一定標準」保費補助，符合資格者，保費最少補助55%。屏縣國保被保險人約12萬人，僅1萬5千人提出申辦本項保費減免，呼籲民眾不要喪失權益，可就近向戶籍所在地之國民年金服務員提出「被保險人所得未達一定標準」保費減免申請。

在外地打拚縣民，也可利用屏東縣政府「便民服務整合申辦平台」線上申辦，只要審核通過，即可享有保費補助。

社會處表示，弱勢民眾因積欠保費致使無法請領相關的年金給付，為發揮「國家保障」照顧被保險人，去年起社會處聯結民間慈善單位合作辦理「國民年金週轉金計畫」，協助經濟弱勢的國民年金被保險人，代墊繳納被保險人國保保費，讓家屬得以請領國保遺屬年金。