高雄今年總預算1678.33億 創縣市合併後新高

睽違9年之久，高雄市府向議會提送總預算追加減案，今年度歲出與歲入各追加127億，總預算歲入規模達1678.33億、歲出1736.23億，規模創縣市合併以來新高。市長陳其邁表示，市府增編岡山第二交流道拓寬工程款、改善行人通行環境及通勤月票等項目，沒有增加舉債。

高雄市議會2月審議完成 112 年度總預算案，歲入1550.59億、歲出1608.51億。為配合議會提早開議編送預算，中央計畫型補助、統籌分配稅款及一般性補助款尚未核定，經確定後收入新增超過69億，市府提報第一次追加減預算。

市長陳其邁指出，市府追加歲入127.74億、歲出127.73億，最後賸餘124萬，沒有增加負債，追加預算主要分配在增設岡山第二交流道用地、代理教師完整聘期、提升行人路權加碼交通號誌標線改善、增設共融公園、通勤月票等項目，市府嚴守財政紀律，未增加負擔。

財政局長陳勇勝說明第一次追加減預算收入編列情形，此次歲入追加127億元，歲出規模變成1678億元，從2008年至今歲入成長467億元，今年自有財源突破1153億，高雄連續2年零舉借。

主計處長李瓊慧表示，此次是2004年以來第一次辦理追加減預算，總預算規模達1736億元，為合併以來最高，主因是原先預算編列與核定時間有落差，今年增加60億收入，追加減預算主要分配在四個部分，分別為市庫墊付9.72億、急迫性施政計畫37.85億，中央補助配合款13.38億，中央各部會補助款（含回饋金）66.78億。