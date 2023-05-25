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民安9號演習 澎湖實兵演練逼真

中央社／ 澎湖縣25日電

以「戰時」為假想的澎湖「民安9號」演習，今天在湖西尖山碼頭與龍門國小兩地舉行，參演單位依狀況進行演練，過程逼真而落實，替代役人力也首度投入救災救護行列，獲得統裁部肯定。

澎湖縣全民防衛動員暨災害防救「民安9號」演習，今天上午由澎湖縣長陳光復在消防局舉行兵推後，下午在湖西尖山碼頭與龍門國小兩地舉行各種狀況實兵演練，國防部常務次長黃佑民中將率中央各部會評核小組現場進行評核。

澎湖縣政府表示，因應當前國際情勢與台海兩岸情勢緊張，依國防部全民防衛動員署規劃以戰爭災害應變想定演練，檢視澎湖地區現有能量，如何應對戰爭時期的災害防救。

演習狀況想定以2025年9月28日9時接獲中央通報，台灣海峽中線已有大量中國船隻集結，恐有引發戰事之疑慮。總統發布命令進入緊急狀態，要求各部會強化民生物資整備，並要求國防部提升戰備。整體演練共分為加強整備、應急作戰以及全面作戰等3個階段，由縣長陳光復擔任綜合實作演練指揮官。

陳光復表示，今年演習著重在設想戰爭時期，縣府團隊應扮演怎樣的角色，藉由這個機會，可以思考如何進行應變，驗證動員效能，運用「動員、災防、戰綜」三合一會報聯合運作機制，無論面對戰爭或是各種災害，縣府各機關、單位、民間組織、國軍部隊都應秉持「勿恃災害之不來、恃吾有以待之」之信念，共同加強平時整備工作，隨時保持警惕，也期能透過各種模擬演練，在災時能有效降低人命傷亡與財產損失。

演習項目分為「戰時油料外洩污染處置作為」、「戰時民生必需品配售作為」、「戰時毒性化學物質災害搶救」、「戰時鄉（災）民疏散撤離具體作為」、「戰時重大災害搶救（建築物火警）」、「戰時替代役人力協助救災運用」、「戰時大量傷病患醫療救護演、「戰時緊急通信應援及搶修」、「戰時電力設施災害搶救」、「戰時災民收容救濟站開設具體作為」、「戰時傳染病防治作為」等。

其中18名替代役人力也首度投入協助防災救護與治安維護的工作。

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