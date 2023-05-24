加速高雄輕軌成圓 工務局將推進3大重點工程

高雄環狀輕軌行經大順一路時路幅縮減，高雄市政府施工上規畫3大重點，將使龍德新路貫穿連通博愛路、自由路及民族路等南北向重要道路，以轉移大順路部分車流量，提升相關路段交通服務水準。

高市府力拚輕軌成環，工程上最需克服的要屬龍德新路一帶，龍德新路鄰近愛河之心、義享天地及美式商場好市多，因應大量人潮車潮，市府2021年已搶先拓寬龍德新路，並於當年底完工通車。

接著會開闢龍德新路南側道路，並新建一座跨越愛河的橋梁，全部工程預計2024年3月底前完工通車，再配合07期重劃工程新闢道路，希望完全紓解大順商圈車流。

高市工務局表示，整體工程有3大重點，包括新建1座長190公尺、寬26公尺，跨越愛河橋梁，東接107期重劃新闢道路至民族路。其次是改善河堤南路東段路型配置，計畫將連鎖磚鋪面改為柏油鋪面，有助分散大順路車流。最後博愛路打通長210公尺、寬20公尺道路至新德路，雙向各配置3車道及綠蔭人行道，向西形成博愛-大順路網。

工務局指出，相關工程完備後，龍德新路可貫穿連通博愛路、自由路及民族路等南北向重要道路，轉移掉大順路車流量。