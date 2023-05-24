快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

加速高雄輕軌成圓 工務局將推進3大重點工程

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市工務局為加速輕軌成圓，配合都市計畫推動3大工程重點，讓龍德新路東延，以疏解交通壅塞。記者王昭月／翻攝
高市工務局為加速輕軌成圓，配合都市計畫推動3大工程重點，讓龍德新路東延，以疏解交通壅塞。記者王昭月／翻攝

高雄環狀輕軌行經大順一路時路幅縮減，高雄市政府施工上規畫3大重點，將使龍德新路貫穿連通博愛路、自由路及民族路等南北向重要道路，以轉移大順路部分車流量，提升相關路段交通服務水準。

高市府力拚輕軌成環，工程上最需克服的要屬龍德新路一帶，龍德新路鄰近愛河之心、義享天地及美式商場好市多，因應大量人潮車潮，市府2021年已搶先拓寬龍德新路，並於當年底完工通車。

接著會開闢龍德新路南側道路，並新建一座跨越愛河的橋梁，全部工程預計2024年3月底前完工通車，再配合07期重劃工程新闢道路，希望完全紓解大順商圈車流。

高市工務局表示，整體工程有3大重點，包括新建1座長190公尺、寬26公尺，跨越愛河橋梁，東接107期重劃新闢道路至民族路。其次是改善河堤南路東段路型配置，計畫將連鎖磚鋪面改為柏油鋪面，有助分散大順路車流。最後博愛路打通長210公尺、寬20公尺道路至新德路，雙向各配置3車道及綠蔭人行道，向西形成博愛-大順路網。

工務局指出，相關工程完備後，龍德新路可貫穿連通博愛路、自由路及民族路等南北向重要道路，轉移掉大順路車流量。

愛河 輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌施工 8日起大順三路與鐵道一街路口禁止通行

高雄輕軌大順路施工塞爆 女議員：轉彎等了5次紅綠燈

相關新聞

影／台中大甲媽今下屏東Long Stay 作客東隆宮至10月底

台中大甲鎮瀾宮定明年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，執事人員向大甲媽擲杯請示，獲指示建醮用王船，由屏東東港東隆宮王...

興連城開發搶下美術館區珍稀土地 將建30樓高制震宅

高雄美術館園區是品牌建商爭相興建豪宅與高質宅的一級戰區，土地已所剩無幾，位在美明路的一塊672坪基地，由跨足建設業的興連...

台灣同婚合法化4年 高雄市今公布35家性別友善旅宿

4年前的今天台灣同婚正式邁入合法化，成為亞洲第一個同婚合法化國家。高雄市觀光局特別選在今天宣布，全市已有LGBTQIA性...

高市「神農市集」攤位破百 這個周末等你來

高雄「神農市集」預計這個周休假日在凹子底森林公園登場，將集結高雄優質小農及中南部優選農園同台展售，展售攤位數達歷年新高。

女性如廁要排隊 屏東公廁男女廁間1比2.1議員籲改善

女廁大排長龍景象屢見不鮮，屏東縣議員梁育慈說，唯有增加更多廁間數才能有效解決，屏東公廁品質雖曾獲環保署績優獎，但縣內公廁...

拒絕全國最大儲能場 議員建議推動鳳山牛稠埔再生計畫

高雄鳳山牛稠埔儲能場設置案因地方民眾抗爭中止，議員鍾易仲指出，牛稠埔預定地屬乙級工業區，周遭都是人口稠密區，儲能場爭議凸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦