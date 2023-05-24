台灣同婚合法化4年 高雄市今公布35家性別友善旅宿

4年前的今天台灣同婚正式邁入合法化，成為亞洲第一個同婚合法化國家。高雄市觀光局特別選在今天宣布，全市已有LGBTQIA性別友善旅宿35家，市府官網「高雄旅遊網」設立「性別友善旅宿專區」，未來更將進一步推動性別友善旅宿標章。

觀光局指出，據國外Hotels.com訂房網研究指出，約三成 LGBT（非異性戀者的通稱）旅遊時曾因性傾向而有不愉快住宿經驗。輔導業者留意旅客合適的性別稱呼，並在大廳、餐廳、健身房或SPA等地，提供性別中立的廁所、洗手間。

首波LGBT友善旅宿首波名單共計35家，在訂房平台標註友善旅店名單如下，三民區奇異果快捷旅店九如店，小港區打狗戀館，前金區喜迎旅店、喜達絲飯店、鈞怡大飯店、漢來大飯店、癮室Inns hotel，前鎮區高雄富野渡假酒店、晶英國際行館。苓雅區世紀旅店飛行家青年旅館、雲海精品旅館、新世代精品商務旅店，新興區九福大飯店、中央公園英迪格、吉娃娃商旅、佳適旅舍站前館、首福大飯店、宮賞藝術大飯店、鶴宮寓，鼓山區高雄萬豪酒店，鳳山區春天藝術飯店，鹽埕區帝后大飯店、塩。泊思行旅等。

性別友善旅宿 AGA分別為左營區破豆基地、依依。良品風格民宿，新興區大港小住 B&B、同‧居 高雄青年旅館，鳳山區思念人之屋、Here sleep 底加睏、眷待期休憩所，鹽埕區阡陌一舍、銀座聚場 、廢墟Bar X 你好哇.寓所、GO HOME 回家。