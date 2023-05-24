快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣同婚合法化4年 高雄市今公布35家性別友善旅宿

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市觀光局推動性別友善旅宿標示。圖／高市觀光局提供
高雄市觀光局推動性別友善旅宿標示。圖／高市觀光局提供

4年前的今天台灣同婚正式邁入合法化，成為亞洲第一個同婚合法化國家。高雄市觀光局特別選在今天宣布，全市已有LGBTQIA性別友善旅宿35家，市府官網「高雄旅遊網」設立「性別友善旅宿專區」，未來更將進一步推動性別友善旅宿標章。

觀光局指出，據國外Hotels.com訂房網研究指出，約三成 LGBT（非異性戀者的通稱）旅遊時曾因性傾向而有不愉快住宿經驗。輔導業者留意旅客合適的性別稱呼，並在大廳、餐廳、健身房或SPA等地，提供性別中立的廁所、洗手間。

首波LGBT友善旅宿首波名單共計35家，在訂房平台標註友善旅店名單如下，三民區奇異果快捷旅店九如店，小港區打狗戀館，前金區喜迎旅店、喜達絲飯店、鈞怡大飯店、漢來大飯店、癮室Inns hotel，前鎮區高雄富野渡假酒店、晶英國際行館。苓雅區世紀旅店飛行家青年旅館、雲海精品旅館、新世代精品商務旅店，新興區九福大飯店、中央公園英迪格、吉娃娃商旅、佳適旅舍站前館、首福大飯店、宮賞藝術大飯店、鶴宮寓，鼓山區高雄萬豪酒店，鳳山區春天藝術飯店，鹽埕區帝后大飯店、塩。泊思行旅等。

性別友善旅宿 AGA分別為左營區破豆基地、依依。良品風格民宿，新興區大港小住 B&B、同‧居 高雄青年旅館，鳳山區思念人之屋、Here sleep 底加睏、眷待期休憩所，鹽埕區阡陌一舍、銀座聚場 、廢墟Bar X 你好哇.寓所、GO HOME 回家。

觀光局長高閔琳說，高雄市重視性別平權，積極推動性別主流化，前市長陳菊首創「伴侶註記」，在戶役政資訊系統註記同婚伴侶，率先核發同性伴侶證。現任市長陳其邁在駁二打造全國最大彩虹地景，去年成立「高雄市性別平等辦公室」，擁抱多元性別，落實性別平等。

高雄市駁二藝術特區內象徵支持多元性別族群彩虹地景。圖／高市觀光局提供
高雄市駁二藝術特區內象徵支持多元性別族群彩虹地景。圖／高市觀光局提供
高雄市目前共有34家性別友善旅宿，圖為位在鹽埕區的阡陌一舍。圖／業者提供
高雄市目前共有34家性別友善旅宿，圖為位在鹽埕區的阡陌一舍。圖／業者提供

觀光局 同婚 伴侶 高雄市

延伸閱讀

侯友宜周六高雄初登場與議員座談 韓國瑜同日幫子弟兵助選

國民黨初選餘波盪漾…和李眉蓁差0.158% 陳玫娟：會提申訴

甩行人地獄惡名 高雄市完成80處行人專用時相

曾參選高雄市長失利 李眉蓁將代表藍軍參選左楠立委

相關新聞

影／台中大甲媽今下屏東Long Stay 作客東隆宮至10月底

台中大甲鎮瀾宮定明年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，執事人員向大甲媽擲杯請示，獲指示建醮用王船，由屏東東港東隆宮王...

興連城開發搶下美術館區珍稀土地 將建30樓高制震宅

高雄美術館園區是品牌建商爭相興建豪宅與高質宅的一級戰區，土地已所剩無幾，位在美明路的一塊672坪基地，由跨足建設業的興連...

台灣同婚合法化4年 高雄市今公布35家性別友善旅宿

4年前的今天台灣同婚正式邁入合法化，成為亞洲第一個同婚合法化國家。高雄市觀光局特別選在今天宣布，全市已有LGBTQIA性...

高市「神農市集」攤位破百 這個周末等你來

高雄「神農市集」預計這個周休假日在凹子底森林公園登場，將集結高雄優質小農及中南部優選農園同台展售，展售攤位數達歷年新高。

女性如廁要排隊 屏東公廁男女廁間1比2.1議員籲改善

女廁大排長龍景象屢見不鮮，屏東縣議員梁育慈說，唯有增加更多廁間數才能有效解決，屏東公廁品質雖曾獲環保署績優獎，但縣內公廁...

拒絕全國最大儲能場 議員建議推動鳳山牛稠埔再生計畫

高雄鳳山牛稠埔儲能場設置案因地方民眾抗爭中止，議員鍾易仲指出，牛稠埔預定地屬乙級工業區，周遭都是人口稠密區，儲能場爭議凸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦