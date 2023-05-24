高市「神農市集」攤位破百 這個周末等你來

高雄「神農市集」預計這個周休假日在凹子底森林公園登場，將集結高雄優質小農及中南部優選農園同台展售，展售攤位數達歷年新高。

由高市農業局主辦的「神農市集」，是南台灣指標市集，今年規模再升級，除有更多新鮮農特產品外，現場也將舉辦「百味料理秀」及食農教育推廣活動，到場消費者可集點兌換精美贈品小禮，豐富精采。

農業局表示，「神農市集」展售的農特產品通過三章一Q認證，層層把關，不只品質掛保證，更呈現地方特色和文化價值，未來盼能加強農業生產技術與品質，邁國際市場！

5月27日登場的神農市集將推出眾所期待的「神農百味料理秀」，此次邀請到義大皇家酒店主廚黃仲祥利用當令的大樹玉荷包荔枝和旗山香蕉製作消暑冰沙和創意香蕉菜品，另邀到志斌豆瓣醬故事館講師，使用大樹區鳳梨及和非基因改造黃豆DIY鳳梨豆瓣醬。